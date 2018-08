Contesta el presidente Andrés M. López Obrador

Guadalajara, Jalisco (VIP WIRE).--“En el beisbol todo ocurre de un momento a otro, y a veces antes”… Yogi Berra.-Mensaje presidencial de Andrés Manuel López Obrador…: Gracias por la carta, muy amable y respetuosa. Cumpliré las promesas acerca del beisbol, y todas las demás. Para eso y por eso me eligió México.José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Puede ser esto balk? Conectan un aparente doble, pero el bateador-corredor no pisa la primera base. Se le anuncia al umpire la apelación, por lo que el pitcher entra en la caja de lanzar, y saca el pie, pero decide tirar a tercera, out. Sin embargo, el umpire cantó balk, dijo que por no tirar a primera”.Amigo Pepe…: Al sacar el pie de la caja, el lanzador es un infielder, por lo que no puede cometer balk.Enrique, Lechuga, de Los Mochis, pregunta …: “¿Por qué los peloteros de los Yankees no llevan el apellido en la espalda, como la mayoría de los equipos?”Amigo Quique…: Es la tradición, igual que los uniformes a rayas azules. Creen que con el número basta para identificar a sus jugadores. La modalidad de los nombres nació el 13 de marzo de 1960, cuando Bill Veeck, quien fuera innovador en las Grandes Ligas, y promotor muy creativo, ordenó que los uniformes de su equipo, los Medias Blancas, llevaran el apellido de cada pelotero en la parte superior de la espalda. Dijo Veeck que la idea surgió pensando en quienes ven los juegos por televisión, y no tienen la información de números-nombres. Ahora, la primera vez que se usaron números en la espalda fue en 1929, los Yankees y los Indios. Rápidamente fueron seguidos por todos los equipos.Mario Rigovadavia, de Honolulu, pregunta…: “¿Cierto que el récord de jonrones en un inning por un bateador es de tres?”.Amigo Mayo…: Sí, en las menores. El seis de agosto de 1930, Gene Rye, del equipo de Wako, Texas (AA), había sacado 20 para-la-calle en la temporada. Y esa noche, con el Beaumont de visita, fueron tres en el octavo inning, al cual había llegado Wako abajo 6-2. Rye fue el primer bate del inning y sonó linea por encima de las bardas del rightfield. Cuando le tocó batear por segunda vez en al tramo, habían anotado siete carreras y dos en bases. Otra vez la pelota voló por la derecha más allá del estadio. 10 carreras anotadas sin outs y tres pitchers enviados a las duchas. Rye sacó su tercer jonrón por el centro sin gente en base. Wako anotó 18 veces en el inning.Francisco Rebolledo, de Caracas, pregunta…: “¿Cuál ha sido la caída más espectcular de un campeón de bateo de Grandes Ligas en la Serie Mundial del mismo año?”.Amigo Pancho…: La de Bernie Williams (Yankees) en 1998, bateó para 339 en la temporada, y para 063 en la Serie.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.