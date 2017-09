Contigo, financiera con sentido

Una de las entidades financieras que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años, sin duda, es Contigo, al mando de Allan Cherem, Sofom no regulada dedicada al otorgamiento de microcréditos grupales a mujeres emprendedoras, principalmente que radican en zonas rurales o donde los productos bancarios no llegan con facilidad.



Esta firma 100% mexicana empezó con una sucursal en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, con una inversión de apenas 20 millones de pesos, y actualmente tiene presencia en 23 estados de la República y una cartera de casi mil millones de pesos.



En su aventura y crecimiento se ha encontrado con firmas como Crédito Real, de Ángel Romanos Berrondo, quien en 2013 adquirió el 49% de Contigo, lo que de entrada le dio acceso a nuevos financiamientos vía la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); y en 2014 se suma al proyecto Antonio del Valle, fundador de Mexichem.



Pero para una entidad financiera, el aumento de cartera y clientes no significaría nada sin la vocación social de la misma. Lo anterior es un aspecto en el que los dirigidos por Allan Cherem le han puesto importante énfasis, al punto que define a su empresa como un catalizador y acompañamiento personal para mujeres emprendedoras y con carencias.



La naturaleza de Contigo, mas allá del otorgamiento de créditos, genera oportunidades de trabajo para muchas mujeres que tienen las habilidades para sacar adelante a sus familias, pero que muchas veces no tienen los recursos o sufren marginación. Actualmente se otorgan más de 50 mil créditos al mes y se tienen dos mil 260 colaboradores.



De hecho, Contigo fue la única entidad financiera mexicana en aparecer en la lista de MicroRate, una de las calificadoras de mayor prestigio mundial, con las mejores notas de calificación pública a escala internacional en desempeño institucional (MIR) y desempeño social.



La microfinanciera recibió tres estrellas y media, de cinco posibles, luego de que la calificadora, evaluara por segundo año consecutivo el esfuerzo en la gestión de desempeño social que confirma la responsabilidad de este tipo de empresas en favor de clientes, empleados, comunidad y medio ambiente.



Contigo, fundada en 2014, ha otorgado créditos de entre tres mil a 40 mil pesos a mujeres emprendedoras alrededor de 23 estados del país que se dedican principalmente a las ventas por catálogo de alimentos, ropa, artesanías, joyería, flores y animales, entre otros productos. Y ya tiene en la mira a entidades como a las dos Baja Californias, Chihuahua, Tamaulipas, Chiapas,Campeche, Quintana Roo y Yucatán.



Y vaya que los créditos grupales a mujeres es un área de oportunidad desatendido por la banca tradicional y que ha sabido aprovechar esta joven empresa, toda vez que cuenta con más de 200 mil clientes y 169 sucursales en prácticamente todo el país.

ARROZ ACREDITADO

Esta semana en Morelos, al mando de Graco Ramírez, se llevo a cabo una reunión que vale mucho la pena rescatar, ya que se abordó todo lo relacionado con las Denominaciones de Origen, hablamos de el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico. Así, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera, la Concanaco-Servytur, de Enrique Solana, y la Dirección General de Normas, a cargo de Alberto Esteban, analizaron la denominación de origen del Arroz de Morelos, al tiempo de acordar acciones para impulsar la importancia de las normas oficiales en denominación de origen y la relevancia de certificar los productos por Organismos de Certificación Acreditados por la EMA. En México se cuenta actualmente con 15 denominaciones de origen, de las cuales sólo tres cuentan con certificación; se trata del tequila, el mezcal y la talavera.

FACEBOOK APOYA

Tras el sismo registrado este martes 19 de septiembre en la Ciudad de México, Puebla, Morenos y Estado de México, Facebook anunció que donará un millón de dólares a la Cruz Roja Mexicana para apoyar en las labores de reconstrucción. La red social que fundó Mark Zuckerberg colgó un mensaje en su página en el que dice que “va a contribuir con un millón de dólares para ayudar a reconstruir las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió el centro de México”, y en el cual también pide a los usuarios hacer donaciones, las cuales pueden ir de los 360 a los 4 mil 490 pesos.

TAMBIÉN PISA

Grupo PiSA, que comanda Carlos Álvarez Bermejillo, a través de su Fundación Stella y de PiSA Farmacéutica, ofrece medicamentos, material de curación e insumos médicos en forma gratuita para atender a las personas lesionadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. El esquema para facilitar la distribución y la entrega oportuna de estos insumos es a través de los distintos Centros de Acopio que la sociedad civil y el gobierno han instalado en las regiones afectadas de Morelos, Puebla y la CDMX. Para obtener este apoyo pone a su disposición el teléfono 01 800 627 7799 en cualquier parte de dichos estados que lo requieran.