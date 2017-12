Continúa el maleficio del líder en la Liga MX

Una vez más el maleficio del líder hace de las suyas en una final del futbol mexicano de la Primera División nacional, con la caída del Monterrey ante los Tigres en la soñada final del norte con marcador de 2 goles contra 1.A los Rayados de nada les sirvió sumar la mayor cantidad de puntos y dominar prácticamente todos los departamentos, ya que en el partido decisivo les faltó ese extra para doblar a unos felinos, que comandados muy atinadamente por Ricardo “Tuca” Ferreti ya sumaron su sexta estrella.Tampoco se puede tomar como justificantes del tropiezo rayado los marcados yerros que cometió el portero Hugo González y el fallido tiro penal del mejor jugador del torneo Avilés Hurtado, ya que estos forman parte de un partido de futbol, y en cambio sí se le debe dar todos los honores a los Tigres que jugaron un partido inteligente y fueron letales a la hora buena.Eso sí, debió ser muy decepcionante para el técnico Antonio Mohamed perder su segunda final y en su propia casa, si recordamos que la primera fue contra los Tuzos del Pachuca en un duelo que ellos dominaron ampliamente de principio a fin; pero, que puede hacer un timonel ante los yerros tan evidentes que cometieron sus propios pupilos, simplemente resignarse, esperar que la directiva le renueve el contrato porque se lo merece y luego volver a buscar otra oportunidad de aspirar al cetro.En colofón viva el nuevo rey, Tigres de la UANL, y felicitar también al Monterrey porque ambos equipos protagonizaron otro gran platillo de futbol que fue visto por miles de aficionados por las dos cadenas de televisión más importantes de nuestro país.Así nos pareció la medida que adoptaron los organizadores de los clásicos de antaño Luciano “Chachano” Angulo, de alinear en la primera mitad a los jugadores que figuraron en la década de los 70 y para la segunda mitad integrar a los que llegaron en la década de los 80.Tal medida va dirigida con el propósito de que los partidos resulten más nivelados y no se pierdan su esencia original que es la de la convivencia, más que de la competencia. La maratónica cartelera del próximo domingo iniciará desde muy temprano (09:00 horas) en la cancha del estadio Universitario.Esto le sucedió al silbante Celso García en una semifinal de Primera Fuerza, en el duelo entre Productos Bayito-Pemex y Eldorado. La acción se dio al minuto 83, cuando Jorge “Guina” Mariscal de Bayito manda tremendo puntillón y cuyo balón no alcanza a detener el portero Villalobos. Celso voltea a ver a su juez de línea, José Luis Rueda, pero este se encontraba platicando con alguien y no le señala nada, motivo que lo obliga a ver hacia las gradas, donde se encontraba nuestro desaparecido colega Roberto “Chilaquiles” Picos, quien con la cabeza le asintió que el balón sí entró a la puerta. Da por bueno el gol, Bayito gana y a la siguiente semana se proclama campeón.