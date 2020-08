Continúa registro para trámite de incentivos de maíz

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A.C.

Continuamos con el registro de productores para el trámite de incentivos de maíz de 359.69 pesos por tonelada del programa de Precios de Garantía de Segalmex, cabe mencionar que al día de hoy el área de comercialización de AARFS A.C. registra un avance del 75 % de productores inscritos para este apoyo, por lo que, si usted aún no ha realizado su trámite, lo invitamos a llamar al teléfono 812-3349 para concertar su cita y realizar dicho trámite. Asimismo, le recordamos que es necesario que las personas físicas o morales cuenten con su firma electrónica actualizada para facturación, por lo que recomendamos actualizar sus datos y así evitar contratiempos. Cabe recordar que de acuerdo a Segalmex, el próximo sábado 15 de agosto, vence el plazo de facturación de maíz del ciclo agrícola 2019-2020 para el estado de Sinaloa.



• En su reciente visita a nuestro estado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció un presupuesto de 1,600 millones de pesos a los productores de maíz y trigo en subsidios, así como garantizar el precio de maíz de 4,150.00 pesos por tonelada. Asimismo, el mandatario reiteró su compromiso para que se agilice el proceso de pagos de apoyo por parte de Segalmex, ya que a la fecha han sido pocos los productores que han recibido el apoyo de 359.69 pesos por tonelada. Por lo anterior, las organizaciones agrícolas del sector social y particular seguirán gestionando los apoyos pactados para los productores de maíz y trigo de Sinaloa.



• Amocali A.C., en coordinación con AARFS A.C., invitan a técnicos, personal de campo y responsables del manejo de plaguicidas y formulaciones químicas tóxicas, así como empresas y organismos vinculados con el Programa Campo Limpio, al Webinar “Manejo seguro de envases vacíos de agroquímicos” que se impartirá el próximo 20 de agosto a las 3:00 p.m. Para solicitar la liga de registro favor de enviar correo a estrategiasagricolas@aarfs.org. Al finalizar la capacitación se realizará una evaluación y se entregará constancias con validez de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayores informes llamar al 668 8124396.



• De acuerdo al último reporte de embarques de maíz blanco vía marítima por el puerto de Topolobampo, en el periodo de enero a julio de este año se registra un cabotaje de 79 mil toneladas, mientras que en exportación se lleva un avance de 612 mil toneladas, siendo el país de Venezuela el principal destino con el 53 % del total, seguido de África 20 %, Guatemala 12 %, principalmente. Si comparamos el mismo periodo del año pasado se registraron 88 mil toneladas en embarques nacionales, mientras que en exportación el avance era de 287 mil toneladas, lo que nos indica que este año se han exportado 113 % más que el año pasado.



• Ante la espera de las próximas lluvias, recomendamos la siembra de sesbania, hierba con capacidad de fijar hasta 80 unidades nitrógeno/ha en el suelo. Esta planta suele adaptarse fácilmente a las condiciones del verano, por ello aconsejamos su rotación como cultivo de cobertura en maíz y trigo, además de fijar nitrógeno, reduce malezas y beneficia los suelos, regulando la temperatura, promoviendo micro y macrobiología, produciendo materia orgánica y aumentando el inóculo de bacterias rhizobium. En AARFS A.C. contamos con semilla de sesbania disponible para su siembra, por lo que lo invitamos a comunicarse a nuestra área de ventas al teléfono (668) 812-6854 para solicitar más información.



• Con propósito de brindar la mejor calidad en nuestro servicio, AARFS A.C. pone a su disposición en esta próxima temporada agrícola insumos agrícolas de la más alta calidad, gran diversidad de artículos de ferretería, agroquímicos, fertilizantes líquidos y granulados, así como también fertilizantes orgánicos en presentaciones como humus y lixiviado de lombriz. Cabe mencionar que el flete por entrega de diésel ultrabajo en azufre se realiza ahora sin costo extra, esto para brindar un mayor beneficio a todos nuestros agremiados, para mayores informes no dude en contactar a los números 812-3349 y/o 812-6854.