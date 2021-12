Continúan las quejas de agua turbia; afirma Químico Benítez que no hay solución

Inconformidad creciente. Mientras siguen las quejas por la turbiedad del agua potable que reciben algunos sectores de Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aumentó la polémica cuando en reciente entrevista con los medios de comunicación advirtió que no hay cómo limpiar esa agua. El munícipe hablaba, no sin antes fustigar a los reporteros por no estar también informados de la sedimentación causada por los dos últimos huracanes (Pamela y Nora) en la presa Picachos, de donde deriva el agua a las potabilizadoras de Mazatlán. Dijo que desde hace 30 años no se tenía ese problema y ahora, uno de sus efectos es la turbidez del agua. El munícipe pidió paciencia a los usuarios, pues, advirtió, se requerirá tiempo para que la sedimentación del agua en la presa se complete. No se necesita detallar lo que muchos de los mazatlecos respondieron al alcalde a través de las redes sociales.

Fiesta justificada. Otra de las polémicas que despertó este fin de semana el munícipe de Mazatlán fue por su participación en el Yaqui Fest, evento grupero que se desarrolló el miércoles pasado en el centro de convenciones de Mazatlán. Ante las críticas por fomentar eventos masivos en medio de una emergencia mundial por el repunte de casos Covid-19 y la nueva cepa Ómicron, el polémico “Químico” Benítez respondió que el Yaqui Fest redunda en promoción gratuita para Mazatlán como destino turístico. Por cierto, en los últimos días, Mazatlán ha reportado un repunte en los casos activos de Covid-19. Tan solo ayer fueron nueve durante las últimas 24 horas. Eran 36 los casos activos en el puerto.

Se atravesó la campaña. En un video compartido en sus redes, el alcalde Luis Guillermo Benítez informó a la ciudadanía de la colonia Juárez que ya estaba trabajando en la pavimentación de una de sus calles, trabajos que, dijo, se complicaron por tema de licitación, así como por “la campaña”, pero, dijo, fue terco y nunca la olvidó y la sacará adelante. El funcionario dijo que “el rezago es mucho” pero hay voluntad para avanzar poco a poco y sin generarle deudas a la comuna. Es bueno que el alcalde se empiece a acercar nuevamente a las colonias, no solamente en campañas como lo hizo para buscar la reelección. Hay que recordar que en su primer periodo se dedicó mucho a viajar cuando aspiraba a posicionarse como el candidato de Morena a la gubernatura.

Leer más: Alcalde de Mazatlán asegura que no hay forma de limpiar el agua de la presa

¿Será que se ponen de acuerdo? La sinaloense Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, compartió ayer en sus redes sociales una foto donde sostuvo una reunión con líderes de organismos como la Coparmex Nacional, Concanaco Servytur y la Concamin. Han sido muchos los desencuentros que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha tenido con las cúpulas empresariales, en especial con las mismas cámaras, a las que ha acusado de no haber sido contrapeso de anteriores gobiernos y ahora quejarse de todo. El T-MEC, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de la refinería Dos Bocas y hasta la Reforma Eléctrica han sido solo algunos de la larga lista de desencuentros. La sinaloense Tatiana Clouthier tiene el reto de lograr que esos pleitos pasen a discusiones y que logre, junto a los empresarios, hacer que el gobierno trabaje codo a codo para la reactivación económica que el país necesita.