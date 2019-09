Contra los medios. Poco le duró su romance. Nos referimos a los medios de comunicación. Y atrás quedó la taquiza ofrecida a periodistas en el mismísimo despacho de la Presidencia Municipal. El alcalde Luis Guillermo Benítez arremetió contra el periódico Noroeste y Televisora del Pacífico (TVP). Al primero lo calificó de “mentiroso” y al segundo se refirió, con nombre y apellido, al propietario de la televisora, Rodolfo Madero, a quien le dijo “mañoso”. Ayer observaron a un “Químico” molesto. Hasta por momentos se ahogaba cuando arremetió contra los medios de comunicación. Y es que el diario que mencionó puso al descubierto que su administración aumentó los gastos de manejo de imagen. Y hasta una lista de medios de comunicación publicó. Donde se cuestionó que incumplen con la normatividad establecida por el mismo gobierno de Morena. Al empresario Rodolfo Madero desconocemos por qué lo calificó de “mañoso”. Esa palabra tiene muchas connotaciones que sólo “El Químico” puede aclarar, o Madero exigir que se precise a qué se refiere el alcalde. Lo cierto es que “El Químico” viene de una muy mala semana. Se desataron los asaltos a mano armada a negocios de Mazatlán y despojo de vehículos. Y por más que echó mano a la ya trillada acusación de que “fueron los anteriores”, sencillamente ya nadie se la cree. Después de este nuevo ataque a los medios de comunicación, ¿ofrecerá otra taquiza?

Que se informe. El nuevo secretario de seguridad en Mazatlán, capitán Federico Rivas, tendrá que informarse primero. Y después sumarse a la “línea” del alcalde Luis Guillermo Benítez. Asegurar que la ola de asaltos y violencia desatada la semana pasada puede ser “política”, lo único que provoca es exhibirse y perder la objetividad que debe tener un jefe policiaco. Alguien debería informarle que apenas asumió el cargo de secretario de Seguridad Ramiro Lizárraga, por lo menos una decena de tiendas en el centro de la ciudad fueron vandalizadas. ¿Y qué creen? El propio Lizárraga comentó en corto que todo vino desde Palacio Municipal para presionarlo. Ahora esas acciones subieron de tono. Han reportado asaltos a mano armada. Y creemos que lo están calando. Y no son políticos. Eso solo en la mente del alcalde existe, al igual que culpar de todo a los anteriores, a los conservadores, a los que no se han dado cuenta que las cosas ya han cambiado. Esa misma cantaleta para cubrir su ineptitud y falta de resultados. Y que el jefe policiaco venga a sumarse a esa perorata en lugar de rendir resultados, habla de que busca quedar bien con su jefe inmediato y no rendir resultados ante quienes lo designaron para que viniera a Mazatlán. Y él sabe quiénes son. Y entre ellos no está “El Químico”.

Aguas negras y desalojo. Una de las tuberías que conducen aguas negras a la planta de El Crestón tronó. La caca corrió directo al mar. “¿Fueron los anteriores”, diría “El Químico”. Y otro tema delicado fue el desalojo de familias que tenían casi 10 años ocupando viviendas en el fraccionamiento San Fernando. Los colonos propusieron un pago. Los dueños lo rechazaron. El tema se fue a juicio. Se emitió una sentencia. Y se podría buscar una solución que beneficie a las partes. Pero lo criticable es que para el desalojo, hasta la Guardia Nacional intervino. Mientras los delincuentes siguen asaltando con gran impunidad.