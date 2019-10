Contra todo pronóstico. Los pescadores están hechos para enfrentar toda clase de calamidades. Los obreros del mar, de aguas interiores y bahías son otra cosa. Hoy están en plena zafra camaronera. No les importa que Morena no les haya cumplido con bajar el precio del diésel marino y la gasolina que se utiliza en los campos pesqueros. Y tanto en aguas interiores como en altamar, las primeras capturas son aceptables. Hay optimismo. En la zona sur, particularmente en el área pesquera de El Majahual, las capturas han resultado como las mejores de los últimos años. Algo hicieron en la zona y les salió bien. El secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres, se mostró optimista con este arranque de la temporada camaronera. A pesar de la falta de apoyo del actual Gobierno federal que encabeza Morena, los pescadores salieron a la pesca y los reportes son favorables. Lamentó que algunos pescadores furtivos hayan violado la veda en altamar, pero ese aspecto es responsabilidad de Conapesca y sus operativos de vigilancia. Igual se entiende que sus resultados no sean buenos. También a Conapesca, el Gobierno federal la tiene estrangulada presupuestalmente. Ni los entes de Morena se escapan. A Conapesca poco le falta para estar en la posición de Sectur federal, solo en plano decorativo. Su gasto corriente consume prácticamente todo el presupuesto que le asignaron.

Mazatlán, en otro plano. La falta de visión del Gobierno federal en materia turística, Mazatlán las está superando. Una alianza entre la Secretaría de Turismo que encabeza Oscar Pérez, los hoteleros y el Gobierno del Estado han trabajado para resolver lo que desde hace muchos años ha sido considerado como el “Talón de Aquiles” de Mazatlán: la conectividad aérea. No es fácil el abrir nuevas rutas aéreas, hay atrás un trabajo de tiempo, esfuerzo y recursos. El titular de Turismo en Sinaloa, Oscar Pérez, ha logrado establecer estrategias conjuntas con el Director General de OMA, Ricardo Dueñas, que ya han rendido algunos resultados. Ahí están los nuevos vuelos Seattle-Maz, también San Francisco-Mzt y Denver-Mzt. Pero no solo se han enfocado a mejorar la conectividad para atraer turismo extranjero, el turismo nacional es otra veta que se ha explorado y que ha mejorado por mucho el arribo de visitantes a Mazatlán. Hay avances en los vuelos Puebla, El Bajío, Ciudad Juárez, El Paso que arribarán en los tres aeropuertos de Sinaloa. Con el director general de Magnicharters, Gabriel Bojórquez, se avanza en las pláticas para confirmar para esta temporada de invierno vuelo a Ciudad Juárez-El Paso y posteriormente el Mazatlán-Chihuahua. Todo independientemente del trabajo para atraer cadenas hoteleras importantes con sello internacional. La carencia de presupuesto federal en Sinaloa se sustituye con estrategia e inteligencia, y, sobre todo, la unidad de prestadores de servicios turísticos.

Se esperaba. La diputada priista Gloria Himelda Félix fue nombrada ayer como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Su designación estuvo apoyada por los diputados de Morena. Era para estos últimos un paso congruente con lo que se hizo en las cámaras federales. Sin embargo, el diputado del PRD, Édgar González, con justa razón, criticó que a partidos pequeños no les tomaron en cuenta. Sergio Jacobo Gutiérrez agradeció la atención política. No más.