Contradicciones, dobles discursos y más: Respuestas ante la candidatura de Vargas Landeros en Ahome

A conveniencia. Los que reaparecieron ayer tras la desilusión que sufrieron por no salir favorecidos con la candidatura morenista a la alcaldía de Ahome fueron Lucio Antonio Tarín, Ramón López Félix y Cecilia Covarrubias. Tras la nominación de Gerardo Vargas, Tarín, López Félix y Covarrubias se replegaron. De Tarín y López Félix se llegó a decir que los habían cooptado con prebendas, lo que desmintieron. Pero no falta quien asegure que en cuanto les ofrezcan algo ni se van a acordar de lo que pasó. Este es el caso de Covarrubias, quien reapareció con un discurso a su conveniencia, quedando bien con Dios y con el diablo. Pues sí, le dieron la candidatura para su reelección como diputada local para lo que ni se registró. Esa es su dignidad morenista. Antonio Menéndez no ha dado la cara, ya que quedó como candidato a regidor. Y tanto que se dan golpes de pecho.

Capitalización. Pese a que muchos no avalan de que se fuera de Morena tras la nominación de Gerardo Vargas Landeros como candidato a la alcaldía sin tan siquiera haberse registrado, hay señales de que Angelina Valenzuela va a capitalizar el descontento morenista. Algunos grupos internos están optando por darle su apoyo como candidata a la alcaldía por Fuerza por México, una ruta que ahora se ve que ya había trazado, lo que le ha generado críticas por su falta de convicción. El morenismo descontento, con el exsenador Joaquín Montaño a la cabeza, la está apoyando en lugar de irse para otro lado, sobre todo con el candidato PRI-PAN-PRD Marco Antonio Osuna. Si no emigran con este, menos con los otros candidatos.

Foco rojo. El problema para el priista Osuna no es tanto que no va a capitalizar el descontento morenista, sino la rebelión interna por las decisiones que algunos califican de erróneas, como el hecho de excluir a grupos para que su esposa y su secretario particular aparecieran en los dos primeros lugares de las candidaturas a las regidurías pluris. Una muestra de ese descontento es el acuerdo del sector cenecista del Valle del Carrizo de estar de brazos caídos porque se les relegó de las candidaturas. Ayer, el delegado del PRI en Ahome, Carlos Corona, se reunió con ellos, pero no logró convencerlos.

Inexplicable. No solo eso, sino en el PAN, que acompaña a Osuna a la alcaldía, también hay desilusión por las regidores. Y el colmo son las pluris. Por ejemplo, aparece en la lista el regidor Alfonso Pinto, quien fue desconocido por su entreguismo al alcalde Chapman, y Elzbleta Aleksandra Skoryna, a quien el IEES rechazó su registro como candidata independiente a la alcaldía.

Iluso. Al que se le cayó la reelección es al alcalde de Choix, Omar Gill. Solo lo ilusionaron en Morena, como a la de Guasave, Aurelia Leal. Amalia Gastélum le ganó la partida a Gill, a quien le fue mal a diferencia de Leal, que la pusieran en el primer lugar de la lista pluri para diputada local, y en segundo lugar al mochitense Manuel Luque Rojas.

De mal en peor. Dicen que no podían haber escogido más mala opción para secretario que a Moisés Cadena, porque como asesor jurídico del alcalde Chapman dejó mucho que desear, de lo que no se acordarán los regidores “paleros”. Su designación es una prueba de que la alcaldesa Socorro Calderón solo recibe órdenes de Chapman.

A favor. El empresario Guillermo Elizondo dejó con la “boca abierta” a muchos al fijar su posición sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, proyecto que empuja Gas y Petroquímica de Occidente. Contrario a lo que algunas decían que se oponía, Elizondo está a favor de ese proyecto porque esa inversión representa el desarrollo de la región y sirve de beneficio para los productores.

