Contradicen a la alcaldesa Nubia Ramos

Contraproducente le salió a la alcaldesa Nubia Ramos dar la cara por su hijo que protagonizó un accidente en el que un joven murió

Sin permiso. Por si hacía falta algo para demostrar lo burdo con que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, actuó para relevar a PASA, es el hecho de operar y manejar los residuos en el relleno sanitario sin tener el permiso, el cual tiene PASA, a quien se lo quitó mediante la fuerza pública. Incluso, es significativa la declaración del presidente de OP Ecología, César Guevara, de que ellos sólo van y tiran la basura en ese relleno, pero no lo operan ni manejan, lo cual hace el municipio, que dejó entrever que no lo sabe hacer. En realidad, Guevara se está lavando las manos si es que PASA interpone alguna demanda por despojo del relleno sanitario. Así, la carga será para Chapman y sus funcionarios porque se apoderaron del relleno sin cumplir los procedimientos, desesperados para que entrara a operar OP.



Sin autocrítica. Dicen que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, tiene en parte razón en el tema de la basura, pero que se queda corto porque no es autocrítico. Si alguien es responsable del contrato ventajoso para OP es el ahora exalcalde panista Zenén Xóchihua Enciso. De hecho, a este se le achaca el origen del problema que medio lo enmendaron los regidores priistas que negociaron ponerle un tope en el cobro mensual que no supere los 7 millones 800 mil pesos, lo que actualmente se cobra. En esto ha puesto énfasis el coordinador de los regidores priistas, Raúl Cota Murillo, que sostiene que de no haber llegado a ese acuerdo en la modificación del contrato, la empresa podría haber cobrado lo que quisiera por el contrato que tenía. Claro, el líder panista no hace referencia a esto porque quedaría en evidencia el blanquiazul.



Sobrio. En forma virtual, la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña, rindió su tercer informe. Lo hizo de manera sobria ante los consejeros universitarios, lo que causó buena impresión. El mensaje de chifletas o de confrontación que algunos esperaban no se dio. Ibarra Ceceña tiene su temperamento, pero no había coyuntura para apartarse del discursos institucional.



Lo peor. Es el peor alcalde que ha tenido el municipio, dijo César del Pardo, líder de los precaristas, al llegar con un grupo a Palacio Municipal para ver a Chapman, que no les ha mostrado la más mínima intención de atender el problema de la vivienda. Por eso se fueron como llegaron: indignados porque no los atendió. Cuando menos los otros alcaldes se reunían con ellos, les doraban la píldora, mostraban intereses en resolver el problema. Quienes conocen al líder precarista sostienen que es muy posible que se le vea con su gente más seguido en Palacio.



Despistados. Corre el tiempo para el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, para resolver el problema del servicio en El Carrizo. Si bien es cierto que los ciudadanos accedieron a dejar la toma de las oficinas en esa sindicatura ante el ofrecimiento de atender el caso, no se descarta que lo vuelvan hacer si no se cumple con el compromiso. El caso demostró la falta de oficio político porque Chapman se reunió con dos comisariados ejidales y comisarios municipales, pero no con el Frente Común Ciudadano, que fue el que tomó la planta de la Japama. Así, la reunión con los comisariados ejidales y comisarios no sirvió para lo que creían.



En entredicho. Contraproducente le salió a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, dar la cara por su hijo y aceptar que sí protagonizó un accidente en el que murió un joven motociclista. Los familiares la desmintieron de pe a pa de lo que aseguró. Lo básico: que ella no les ha dado la cara. Es tal la indignación, que provocó que hasta marcha le hicieran desde Barotén a Palacio Municipal de El Fuerte.