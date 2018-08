Contratan albañiles pa’ apresurar pavimentación

¡Atención, albañiles! Si anda como loco buscando trabajo y no encuentra, esta es su oportunidad, sobre todo si le parece bien trabajar para el Gobierno del Estado, ya que todo parece indicar que es por falta de albañiles que el gobierno no termina la pavimentación de las calles en diversas colonias de la ciudad de Culiacán, entre ellas la Ruiz Cortines, donde hay cuatro calles inconclusas. Interesados, comunicarse al (667) 758 72 97, con el mero mero de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo.Los habitantes de El Carrizo, en el municipio de Ahome, andan tras la Jennifer López y su rolón Y el anillo pa’ cuándo, que le queda al tiro al mismito ‘secre’ de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, pa’ que diga pa’ cuándo quedará el Hospital Integral del Valle del Carrizo, porque nomás está el edificio a medio funcionar, pero no se ve la luz pa’ completar el equipamiento y el personal necesario. Eso sí, ya inauguraron un nuevo centro de salud en Las Grullas Margen Derecho. Quien sepa dónde anda la JLo, échele el ‘fonazo’ a Encinas Torres al (667) 712 26 99.Los que andan buscando con desespero al director de Servicios Públicos de Guasave, Iván Gálvez Meza, son los transeúntes que a diario pasan por el puente vado Pepe Chuy Sánchez, donde parece cueva de lobos por la falta de alumbrado público, y el cual desde hace meses que no prende. Si de plano no lo hallan, quizá conteste al (687) 872 53 94, pa’ que le pregunten pa’ cuándo le da por darle una manita de gato al alumbrado público instalado justo a metros del puente, pa’ que tengan mayor visibilidad los peatones y conductores que pasan por ahí.Se solicitan unas motobombas charqueras pa’ instalarlas en las banquetas de las calles Jesús González Ortega y Pedro Juárez, en Tamazula II, esto porque a pesar de que el pavimento es nuevo, se hacen tremendos charcotes cuando llueve y se requiere sacar esa agua, pues ahí queda estancada. Si sabes dónde conseguirlas, márcale al mero mero de Obras Públicas en Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.¿No aguanta la ola de calor? Pues más vale que se ponga listo, porque la Secretaría de Desarrollo Social, que preside a nivel estatal Raúl Carrillo Castaños, inició el reparto de ventiladores como parte de los apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Son 10 mil abanicos los que se entregarán en toda la entidad. Si quiere gestionar el apoyos, aquí le dejamos su número: (667) 714 11 20.