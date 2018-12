Contratos polémicos. En Rosario, el gobierno municipal del panista Manuel Pineda, empezó a hacer firmar contratos temporales a los trabajadores con el propósito de acabar con un negocio que algunos han hecho al demandar al ayuntamiento por despido injustificado y obtener jugosas indemnizaciones, que se convierten en una pesada deuda para las arcas municipales. Esa es la versión del gobierno, pero los trabajadores argumentan una violación de sus derechos laborales que planean llevar hasta los juzgados si la administración insiste en la medida.

Falta de experiencia. En este mes que ha gobernado Morena, en Escuinapa, se ha percibido un total desconocimiento de la ley, ya que el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, ha tomado decisiones que carecen de legalidad. Tal ha sido el caso de la toma de protesta del consejo directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) que fue anulado al no ser pasado por cabildo, dejando a la Junta sin sustento legal que no cuenta con un gerente aprobado por este consejo. Otro caso similar fue la remoción de síndicos y comisarios, asignando a interinos sin consultarlo ante cabildo y los habitantes de las comunidades.

Cumplen amenaza. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumplió con su amenaza, y ayer presentó ante la Secretaría General del Congreso del Estado una demanda de juicio de protección de los derechos políticos y electorales de los diputados locales por haber sesionado el jueves por la tarde, luego de que no pudieron instalar la sesión por la mañana, debido a la protesta de los productores agrícolas. El caso será turnado al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que será la primera instancia en analizar y resolver este caso. Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador de la bancada priista, expuso que la demanda es en contra del Congreso por haberlos excluidos de la convocatoria a sesión ordinaria vespertina. Desde el pasado viernes, el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral, ha defendido la legalidad de la sesión y aseguró que sí se les informó a mediodía a los priistas, quienes decidieron no acudir al recinto parlamentario.

“Chenelada”. Tal y como se lo adelantamos la semana pasada en esta columna, el diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela se separó del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dos meses después de haberse sumado, tras renunciar a la bancada del Partido Sinaloense, de lo que dijo sentirse culpable, aunque dejó en claro que ese no fue el motivo de su decisión. Chenel reconoció ser un traidor, como lo expresó Héctor Melesio Cuen Ojeda, dirigente estatal del PAS, pero algo dentro de él no se sentía definido y no estaba satisfecho en el lugar donde estaba. Ahora, como un legislador sin partido, dijo sentirse libre, sin tener que atenerse a las decisiones de ningún grupo parlamentario, aunque no descartó sumarse a otro instituto político para buscar la reelección o de nuevo la presidencia municipal de Angostura. Con esta decisión desaparece la bancada del PRD porque Édgar Augusto González Zataráin se quedó solo, y aunque mantiene su espacio en la Junta de Coordinación Política, pierde su derecho a voto y únicamente tendrá voz. El Chenel apenas lleva dos meses como diputado, y ya ha renunciado a dos grupos parlamentarios.

Prioridades. Durante una semana, el campo fue prioridad para el grupo mayoritario en el Congreso, conformado por Morena, PT y PES, que se aferraron y usaron una estrategia muy criticada para sesionar ellos solos y aprobar un punto de acuerdo para exhortar a la eliminación de las cuotas ejidales. Pero en la sesión de ayer, el priista Faustino Hernández propuso un acuerdo de obvia y urgente resolución sobre el Presupuesto de Egresos 2019 para el campo, pero para ellos no fue importante, y los legisladores Horacio Lora, de Morena; y Karla Montero, del PES, subieron a justificar su decisión de no votar a favor y lanzar culpas por lo que no hicieron los anteriores gobiernos, y enviaron la propuesta a comisiones para su análisis. Hay prioridades de los morenistas.