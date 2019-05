Contreras por su pasado, y Quiñónez, dudoso título

En la mira del PAN. A Sergio Rubio, exsecretario de Acción Nacional en Mazatlán, su partido lo “está checando”. Y es que Rubio renunció a su cargo, pero no a su militancia partidista, para convertirse en asesor del alcalde de Morena, Luis Guillermo Benítez. Y ayer, a Rubio lo nombraron secretario de la Presidencia. El presidente del PAN en Mazatlán, Jesús Antonio Sánchez Solís, confirmó que el funcionario morenista “no ha renunciado al PAN”. Y adelantó que no se le ha fincado responsabilidad para expulsarlo, “porque no hemos encontrado que esté haciendo proselitismo por otro partido”. ¡Increíble! Pero el dirigente panista apuntó que si bien no lo han expulsado, para él es “deshonesto” de parte de Sergio Rubio estar sirviendo a otro partido cuando pertenece a otro. Pero sabemos que antes de dejar la secretaría del PAN, Sergio Rubio le dijo a Sánchez Solís que “si ‘El Químico’ me pide que renuncie al PAN. Lo voy hacer”. Rubio releva en ese puesto a Jorge Contreras, que a su vez se fue a la Dirección de Comunicación en lugar de la maestra Martha Mendívil. De Contreras habrá tiempo para dar cuenta de su paso en el “trienio de locura” en Mazatlán, donde desfilaron cinco alcaldes. También se nombró como nueva directora del Instituto de Cultura a Marsol Quiñónez, que dejó Relaciones Públicas, a donde se nombró a Klerya Hermosillo. En el caso de Quiñónez habría que verificar lo que está circulando de que no está titulada y no cuenta con nada de experiencia en cuestiones culturales. Se checó la página de Registro Nacional de Profesiones (www.celulasprofesionales.sep.gob.mx) y arrojó que no existe registro de célula profesional a nombre de Marsol Quiñónez Castro.

Otro mazatleco a la Sepyc. El doctor Rigoberto Ocampo fue nombrado ayer como subsecretario de Educación Superior de la Sepyc en sustitución de Homobono Rosas. El mazatleco, que además de catedrático de la UAS es uno de los investigadores más destacados de la máxima casa de estudios en Sinaloa, fue también presidente del Consejo Estatal Electoral. Ocampo llega para reforzar las acciones que ya tiene avanzadas el titular de Sepyc, Juan Alfonso Mejía. La encomienda a Ocampo es enfocarse con las instituciones de educación superior en el país para incrustar a Sinaloa en los programas de avanzada que se instituyan en la nueva administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los jueces, bajo sospecha. López Obrador advirtió que se dirán los nombres de los jueces que pongan en libertad a delincuentes. Eso es corrupción, les advirtió. Pero el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue más directo al señalar que se exhibirá a los jueces que por negligencia y corrupción estén perdonando a delincuentes en lugar de meterlos a la cárcel. Nacionalmente, el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación tiene en sus manos diversas denuncias por el actuar de algunos jueces. En esas denuncias se encuentra una de Sinaloa. Nos referimos a la que se presentó en contra de unos magistrados de uno de los tribunales con sede en Mazatlán. Esto en relación con el escandaloso caso de la empresa Nafta que pretendió cobrar 300 millones de pesos al gobierno morenista de Mazatlán. El alcalde Luis Guillermo Benítez ya había aceptado pagar la deuda. Incluso con bienes municipales y la cartera de cuentas por cobrar. Pero quedó en pausa.