Control de Anaya, debilidad de los Chuchos

El no creer en algo no lo hace falso, pero tampoco verdadero. Florestán.

Hace tres semanas le contaba en este espacio que cuando Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya denunciaban el dedazo priista, es decir, la decisión del presidente Enrique Peña Nieto para que José Antonio Meade fuera candidato por el PRI, se mordían alguna extremidad, incapaces de aceptar que cojeaban del mismo dedo, del suyo, y que sus nominaciones no surgían de una decisión popular o de un acuerdo ciudadano, sino de sus respectivos autodedazos, cuando fue el del primero el que lo autoeligió abanderado de Morena, y el del segundo del Frente, entonces opositor, luego ciudadano y ahora por México, con la diferencia de que en el PRI, el dedo no había sido de Meade y en los otros dos había sido el propio, sus dedazos.

Y le decía que el autodenominado Frente Ciudadano, de prosperar, solo sería por la debilidad del PRD, incapaz de lanzarse con un candidato propio, Miguel Mancera, al que le fueron a ofrecer la candidatura cuando los Chuchos, que había decidido ser cola de ratón, ya había negociado ir con el bloque y con Anaya de su candidato, como ocurrió.

Pero fueron a la puesta en escena con Mancera en busca de encarecer lo que ya habían rendido: al partido, esta será la primera vez en su historia en la que el PRD no participa en una elección presidencial con un candidato propio: Cuauhtémoc Cárdenas en 1994 y 2000, y Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012. En 2018, el PRD ha desaparecido de la contienda presidencial por las divisiones internas, la debilidad e intereses de sus dirigencias, la falta de cuadros y la necesidad de cambiar partido por franquicia a la cola, ¡quién lo hubiera pensado!, de Acción Nacional.

Esto, que deja al PRD fuera de la competencia presidencial, plancha el camino al candidato de un PAN aliado pero dividido, Anaya, ante López Obrador y Meade que, insisten que va en tercero, cuando los que presumen pelear por la medalla de oro, se unen contra el que dicen que tiene la de bronce.

RETALES

1. GUADALUPANO.- Hoy 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, Andrés Manuel López Obrador proclamará su (pre)candidatura presidencial por su partido, Morena;

2. ARRANCAN.- Pasado mañana inician las precampañas con Meade, López Obrador y Anaya, donde nos van a bombardear con 59.9 millones de spots en sesenta días. El reto es saber si el PRI y el Frente tendrán spots ya que van con precandidatos únicos. En Morena lo resolvieron con el patiñazo de Gerardo Fernández Noroña; y

3. RECONOCIMIENTO.- El viernes, en Bellas Artes, habrá un homenaje al tenor Jesús Alfonso Navarrete por su extraordinaria trayectoria como gran cantante de ópera. Lo que no saben es que este gran tenor es papá del secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida. Y no le heredó lo del bel canto.

