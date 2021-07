Convicciones firmes en mente y corazón

Buenos días.

Jenócrates de Calcedonia ponía la virtud delante de cualquier otra meta. Friné, la modelo y amante del escultor Praxíteles, apostó con sus amigas a que seduciría a Jenócrates.

Recurrió a todos los ardides de seducción. Lo persiguió constantemente y en todos lados. Nada le dio resultado. Por momentos se sentía frustrada y volvía a redoblar todas sus astucias.

Sus compañeras, al darse cuenta de su fracaso, le exigieron que pagara lo que había apostado. Pero ella no pagó nada, respondiéndoles: olvídense, no he perdido nada porque todos suponíamos que Jenócrates era un hombre, pero es una estatua.

Cuando las convicciones están muy firmes en la mente y en el corazón, no hay incitante que pueda destruir la voluntad. Buen fin de semana. Ánimo!

