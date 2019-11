Convocatoria. Una comitiva masiva convocada por el PRI marchará este lunes a la capital del país para protestar ante el Congreso de la Unión por los recortes de hasta el 40 por ciento en los rubros de agricultura. Ayer estuvo en Mazatlán el líder estatal de ese partido, Jesús Valdés Palazuelos, para anunciar la convocatoria, pues planea reunir mil productores agropecuarios inconformes. Esta marcha —dice— será sin banderas políticas. ¿Será?

Presidenta. Hasta que el grupo parlamentario de Morena dirima sus diferencias internas y defina quién será su coordinador, y se reúna la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el lunes por la tarde, Graciela Domínguez Nava seguirá como presidenta de la misma, aunque Cecilia Covarrubias González se presente como la nueva lideresa parlamentaria, con el apoyo de 10 de los 22 legisladores, más Fernando Mascareño Duarte, quien fue expulsado de la bancada, pero con el compromiso de aceptarlo de regreso a cambio de apoyarla, y falta conocer hacia qué bando se inclina Ocadio García Espinoza, quien ha estado ausente por problemas de salud. Se vienen días difíciles en el grupo morenista, y se espera la intervención del Comité Ejecutivo Nacional del partido, porque a nivel estatal no hay dirigente ni tampoco un liderazgo que una a los morenistas, que están más divididos que nunca.

Análisis. El cambio en el control del Congreso del Estado por parte del grupo mayoritario no solamente tiene implicaciones en el Poder Legislativo de Sinaloa, sino que también fortalece y debilita a otros personajes. En caso de que Graciela Domínguez pierda la coordinación de su bancada y la presidencia de la Junta de Coordinación Política, el principal perdedor será el senador Rubén Rocha Moya, porque ella forma parte de su grupo, y las decisiones que ha tomado el grupo morenista tienen el aval y el respaldo de Rocha Moya, quien estaría perdiendo el control del Legislativo estatal. En caso de que Cecilia Covarrubias se imponga, fortalecerá a José Jaime Montes Salas, coordinador de Programas Federales en Sinaloa, porque tienen afinidad, y podrían consolidar un grupo, que pueda influir en la contienda por la dirigencia estatal del instituto político y en las candidaturas de la elección del 2021. Todo esto se juega con este “golpe de Estado” en la bancada de Morena, que, de acuerdo con lo que hemos confirmado con varias fuentes, esta decisión tiene el visto bueno del Palacio Nacional y del CEN de Morena, que no están contentos con el desempeño que ha tenido Graciela Domínguez como lideresa parlamentaria, porque no ha acatado instrucciones y no ha sabido mantener la unidad, al grado de haber perdido la mayoría simple, cuando tenía el número de legisladores para tener mayoría calificada, pero todo se desmoronó en un año que ha estado al frente de la coordinación y de la Jucopo. En política, todo tiene un porqué, y este desorden no ha sido por obra de la casualidad.

Empoderada. La autopropuesta coordinadora de la bancada de Morena —según algunos de sus compañeros—, Cecilia Covarrubias González, ha sido muy criticada al interior del Congreso del Estado por su falta de preparación y de conocimiento jurídico, así como por su inexperiencia política y sus actitudes de soberbia, que quedaron en evidencia en el proceso de selección del comisionado de la Ceaip, donde a toda costa intentó imponer a su asesor Alfonso Páez Álvarez, y fue acusada por conflicto de intereses, porque el secretario técnico de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Sebastián Landa Román, terminó por declinar ante la presión mediática. Durante la sesión de ayer se hicieron muchas preguntas que no tuvieron respuestas, una de las más recurrentes fue: ¿cómo podrá coordinar a su bancada y presidir la Jucopo, cuando hizo un desorden en el proceso de elección del comisionado de la Ceaip? Durante todo ese proceso, Covarrubias González cometió muchos errores legales, no supo llevar un proceso limpio y transparente, y tampoco reconoció sus fallas. Trascendió que uno de los motivos que propició esta rebelión encabezada por esta legisladora fue el rompimiento que tuvo con Graciela Domínguez, porque no la apoyó para imponer a Alfonso Páez en la Ceaip, a pesar del conflicto de interés que eso representaba.