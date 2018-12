Convulsión en universidades

No cabe duda, la Universidad Autónoma de Sinaloa atraviesa por tiempos difíciles, y no nada más en la cuestión económica, donde hasta ayer por la tarde no había recursos suficientes para el pago de aguinaldos de maestros y trabajadores, sino también en la cuestión política donde el rector Juan Eulogio Guerra tuvo que salir ayer a desmentir la versión de un medio de comunicación de que su salario mensual estaba por encima de los 181 mil pesos, sino solo 81 mil pesos.

Casi a la par trasciende información sobre la realización de una reunión de maestros y estudiantes de la universidad en la cual el senador Rubén Rocha niega que haya hecho algún pacto con el rector Juan Eulogio o el exrector y guía del PAS Héctor Melesio Cuen para dejarles el control de la universidad.

“No hay nada de eso, circulan fotos pero porque lo atiendo como senador y Cuen ha llevado algunas propuestas ciudadanas al Congreso”, aclara.

Durante la pasada campaña Rocha ofreció rescatar a la UAS del dominio del PAS.

En tiempos de universidades, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director del IPN, Mario Rodríguez, accedieron a bajarse el sueldo, mientras aquí en Los Mochis la rectora de la UAIS Guadalupe Ibarra consiguió 3 millones de pesos para enfrentar los compromisos económicos de la universidad y espera que le asignen mayor presupuesto.

Mientras que a nivel nacional surge una corriente crítica de alumnos que exigen auditorías externas y reales a la UNAM y a las principales universidades del país, donde impera un insultante dispendio de parte de las autoridades que fomentan el porrismo y contratan a grupos porriles.

También los maestros de asignatura de la UNAM y de todas partes se quejan de los bajos salarios, los cuales no rebasan los 8 mil pesos mensuales tomando en cuenta que apenas les pagan 90 pesos por hora. Se quejan que a pesar que la mayoría tienen maestrías y doctorados, ganan menos que los maestros de educación primaria y secundaria y buscan entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle apoyo. Sobre ellos recae el trabajo educativo pero no forman parte de la casta dorada universitaria.



Popurrí. El PAN en Ahome sigue acéfalo a pesar que el consejo estatal del partido ya avaló la elección de Ariel Aguilar, pero se pospone la toma de protesta para después de Navidad y Año Nuevo. Militantes aseguran que el presidente saliente, Carlos Ramón Lizárraga, hace tiempo que dejó las riendas en manos de la secretaria general, Alba Irene Armenta, quien también se hizo cargo del proceso electoral.

Mientras en el PRI se habla de una nueva generación que pretende levantar la imagen el partido encabezando las demandas populares, pero para muchos militantes “salió peor el remedio que la enfermedad” porque sus contrincantes de otros partidos les recuerdan que el dirigente estatal Jesús Valdés está marcado por el estigma de los “Milky Ways”, la banda de prostitución juvenil que junto con Gómer Monárrez Jr. fue acusada de enganchar a jóvenes estudiantes para traficar con ellas ante políticos y empresarios encumbrados. Sus influencias los salvaron.