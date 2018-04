Corredores se juntan en una base

En cuántas ocasiones dentro de un juego de beisbol o softbol nos percatamos de la jugada cuando dos corredores se juntan en una misma base. Todos creen que eso debe ser out. Posiblemente sí lo sea, siempre y cuando toquen a uno o a los dos corredores. Por ejemplo, hay corredor en primera y segunda, sale el batazo al short stop, el corredor de segunda se queda parado en la intermedia y viene el corredor de primera a segunda y se juntan los dos en esa base.Para que haya out se debe de tocar a por lo menos un corredor y se le decretará out al que no le corresponda esa base. Pero cuando no se toca a nadie, pues la bola está viva y en juego. La regla 7.03 (a) dice: Dos corredores no pueden ocupar una misma base, pero si dos corredores están tocando la misma base, mientras la bola esté viva, el corredor subsiguiente será “out” cuando sea tocado y el corredor precedente tendrá derecho a la base a menos que aplique la Regla 7.03(b). (b) Si un corredor es forzado a avanzar porque el bateador se convierte en corredor y dos corredores están tocando una base a la cual ha sido forzado el corredor subsiguiente, dicho corredor tiene derecho a la base y el corredor precedente será “out” cuando sea tocado o cuando un fildeador tenga posesión de la bola y toque la base a la cual el corredor precedente es forzado a avanzar. Que pasen buen día.