Corrupción: Aceptar un cargo público para el que no se está preparado

Apoco más de tres semanas del inicio de labores de los gobiernos municipales y estatal, aún se están definiendo algunos puestos en la administración de nivel alto y medio – direcciones, jefaturas, etc. Cargos de confianza que por lo menos se renuevan cada tres años con el ingreso de nuevos gobiernos – o seis en el caso estatal. Esta rotación no permite que se desarrolle un servicio profesional de carrera real, ya que solo los trabajadores sindicalizados son “protegidos” de los vaivenes políticos y son quienes de cierta manera aseguran su permanencia ante estos cambios; sin embargo, estas personas muchas veces renuncian a la oportunidad de alcanzar puestos directivos o de mayor nivel para mantener sus beneficios sindicales.

¿Qué genera esta alta rotación de personal? Al igual que en el sector privado, su efecto puede ser cuantificado en términos monetarios, ya que directamente genera un costo en nómina y, de forma no tan evidente quizás, un costo de aprendizaje. Este costo de aprendizaje es muy variable de puesto a puesto, de igual forma varía de persona a persona. Sin embargo, en el sector público este costo de rotación de personal no se limita a un aspecto meramente económico, por la naturaleza de las labores tiene un costo social que se ve reflejado en la calidad de atención ciudadana, agilidad de trámites, etc.

Al final los “amolados” somos la ciudadanía por donde sea que se mire, con nuestros impuestos cargamos el costo económico y el social lo vemos en nuestro día a día.

El sector privado se guía bajo un mantra: “Hombre adecuado para el puesto adecuado”. Esto quiere decir que la asignación de puestos se basa en los méritos, experiencia y perfil de cada persona, en contraste, en la administración pública mexicana, es común que esta asignación persiga motivos políticos, un “pago” por favores hechos durante campaña, cuotas dentro de los grupos de poder, etc. Por lo tanto, no es extraño que lleguen a ocupar puestos de relevancia personas que no cuentan con la preparación o experiencia necesaria en el sector. “Vengo a aprender de ustedes” – recordando a Luis Videgaray al tomar las riendas de la SRE – cuando lo que en realidad se necesita son expertos en la materia, un puesto público no es un periodo de prácticas profesionales.

En este sentido, los jóvenes interesados en la administración pública deben de ser sumamente honestos consigo mismos y con el pueblo, aceptar un cargo público para el que no se está preparado constituye uno de los primeros actos de corrupción. No basta con la preparación profesional, utilizando términos aeronáuticos, hacen falta horas de vuelo. Un caso que sonó bastante fue la designación de la nueva Jefa del Departamento de Educación Preescolar, quien fue nombrada para el puesto a un año de haber egresado. No cuento con el sustento para realizar una crítica concreta hacia ella, pero me permito realizar una observación en general a todos los jóvenes que aspiran a un cargo público: Los ciudadanos requerimos resultados, los cargos no deben verse como becarías para adquirir experiencia.

En fin, esto no es algo nuevo ni exclusivo de esta administración y, para decepción de muchos, no se ven vientos de un cambio en este sentido, por lo que no es de extrañar que se repita en un futuro. Lo curioso es que ocurra con servidores de administraciones afines a la cuarta transformación, en este aspecto, estarían contraviniendo la máxima morenista: NO MENTIR, no robar y no traicionar”.

¿Se terminaron las copias de “La Cartilla Moral” o solo es un discurso de los dientes hacia afuera?