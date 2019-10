Corrupción morenista. Lo que tanto criticaron, lo están haciendo. Lo que tanto prometieron no hacerlo. Ahí está... Y evidente. Un grupo de “Servidores de la Nación” contratados por Morena para recorrer las ciudades levantando censos y llevar los beneficios prometidos a los beneficiados, destaparon la “cloaca”. Acusaron a coordinadores de ese programa de incurrir en actos de corrupción. Y lo que también es grave, que no se sabe a dónde van a parar los dineros que se están destinando a diversos programas de Morena. Hay señalamientos con nombres y apellidos. Lo hicieron público en una manifestación realizada frente las instalaciones de Bienestar en Mazatlán, antes Sedesol. Lo cierto es que el uso discrecional de grandes cantidades de dinero para supuestos beneficiados no aguanta una revisión seria sin que salten las irregularidades. Los señalamientos habrán de seguirles la huella. Porque para esos programas de beneficencia pública se cancelaron otros, como el Empleo Temporal, que llegaba directamente a pescadores.

Y hay más. El caso del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, es otro que ilustra la mala herencia de Morena. Aquí han abundado las acusaciones de corrupción contra quien se dice morenista de hueso colorado. Sus propios excolaboradores se han encargado de ir descubriendo cómo se está incurriendo en actos de corrupción en el municipio, sin que alguien de Morena, hasta hoy, le ponga un alto. Esto es impunidad. Y por si no fuera suficiente para que se actúe en contra de este alcalde, uno de los pocos vínculos que mantenía con militantes de Morena acaba de romperse. Despidió a Raúl Carvajal, hoy exdirector de Tenencia de la Tierra. Un poco antes también hizo lo mismo con el subdirector de esa dependencia, Gildardo Izaguirre Rojo. Ambos se la jugaron desde la campaña con “El Químico”. Hoy tendrán su opinión muy personal de ese personaje. En Morena no hay respeto ni siquiera para quienes te ayudan a ganar una elección. Ahí están los casos de Luis Aguilar Colado, de Librado Díaz, de Ricardo Olivo, Quel Galván, Luis Michel, Víctor Sainz, Ramiro Lizárraga, Martha Mendívil y Verónica Bátiz, por citar algunos. El pago que recibieron por apoyar la campaña de “El Químico”, pero más que nada para hacer ganar a Morena, fue el despido. Para otros, además, el escarnio público y descalificaciones.

Nuevo comisionado de la Ceaip. José Alfredo Beltrán fue nombrado como nuevo titular de Comisión de Acceso a la Información en Sinaloa. Sustituye en el cargo a Rosy Lizárraga. Beltrán, periodista de Noroeste, fue uno de los cinco seleccionados por el órgano que se encargo de revisar el proceso de nombramiento para comisionado de Ceaip. Ahí quedaron en el camino por lo menos dos militantes o allegados a Morena que pretendían ocupar el cargo, un excolaborador del actual titular de Icatsin, Francisco Frías Castro. El currículum de José Alfredo Beltrán es muy bueno. Y manda un buen mensaje.

La nueva de “El Químico”. Los propietarios de restaurantes ubicados alrededor de la plazuela Machado, el pleno corazón del centro histórico, recibieron la advertencia. Enviados del Gobierno municipal les dijeron que no se les autorizará seguir poniendo mesas y sillas en las calles y banquetas de esa zona, como sucede desde hace 15 años. El hecho podría tener la intención recaudatoria. Cobrarles más por los permisos que tienen para operar de esa manera.