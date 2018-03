Cortar la cabeza del DT es la solución más fácil

La decapitada que le dieron al argentino Rubén Omar Romano como director técnico del Club Atlas confirma una vez más que esa es la solución más práctica que tienen los dueños de equipos del futbol profesional de nuestro país.Cierto, los números de Romano no lo respaldaban en lo más mínimo dos triunfos, un empate y ocho descalabros, pero también es muy cierto que los jugadores son los que juegan en la cancha y los que menos le han aportado al equipo.A ello se le debe agregar que el mal de los Zorros no viene de la presente temporada, sino desde torneos atrás producto de una mala planeación de sus directivos, cuya crisis se agravó desde la edición anterior al dejar ir a jugadores considerados claves en el accionar del cuadro.Lo curioso es que la directiva decidió de nuevo colocar al frente del plantel al sinaloense Gerardo Espinoza, a quien solo le permitieron dirigir un partido y luego jalaron a Romano con el que realizaba las funciones de auxiliar.Y sinceramente vemos muy complicado que nuestro paisano pueda sacar del barranco al Atlas que no juega a nada y que si no aprieta en las últimas cinco fechas hasta podría meterse en serios problemas de irse a la Liga de Ascenso, debido a que los Tiburones Rojos del Veracruz se niegan a morir.En nuestra opinión la medida drástica que deberían aplicar los directivos, en casos como el del Atlas, es que no solo le apliquen la guillotina al entrenador, sino también que abarquen a los jugadores y le peguen en donde más les duele: el dinero.Bájenles sus jugosos sueldos y en especial a la gran cantidad de extranjeros que tiene en sus filas y ya verán el respingo que pegarán.La Asociación Estatal de Futbol anuncia que las juntas previas para las eliminatorias libres varonil y femenil sufrieron un ligero cambio con relación a la original y la nueva fecha se pactó para el próximo 26 de marzo en las oficinas del máximo organismo.La femenil sesionará a partir de las 10:00 horas y la varonil a las 12:00 horas. Todos los municipios interesados deberán presentarse con la acreditación del delegado, la lista de sus 25 jugadores y el pago de la cuota de inscripción.Ya quedó la primera jornada del tradicional torneo de Los Olvidados de la Careada de los Jueves que se jugará la próxima semana en los campos de la Sagarpa. En la cancha uno el combinado Papas Wong-Maco se enfrentará a Sagarpa-Daysa, y en el dos, Torrero-Don Lupe contra Selec-Doña Lupe. Los dos cotejos arrancarán a las 12:30 horas y los ganadores avanzarán a la gran final con tiempos de 40 minutos y penales directos en caso de empates. El circuito será patrocinado por la firma Chevrolet Aeropuerto-Grupo Félix con trofeo para el campeón y jugador más valioso.