Numerosos testimonios avalados por evidencia física y fotografías asientan que en el monte Ararat hay una enorme embarcación incrustada en una gruesa capa de hielo.Todo apunta a que es el arca de Noé, que, de acuerdo con el relato bíblico, tras el diluvio posó sobre el monte Ararat. Para quienes ni viendo verán, no puede ser el arca de Noé porque se hubiera requerido de un milagro especial para bajarlo a él, a su familia, y a los animales de las alturas de la montaña, en la que el frío debe de haber sido extremoso. Los escépticos alegan que hasta que no se sepa lo que el escritor del relato bíblico quiso decir con que el barco posó “sobre los montes de Ararat”, no estamos en una posición de afirmar con certeza que el arca reposó a varios miles de metros sobre la montaña. Y arguyen que se requería de un milagro especial para que todos bajaran de semejante altura.Pero la anterior afirmación no deja de ser una cortina de humo para distraer la atención del hecho de que, sin otra explicación que la historia del diluvio, a miles de metros de altura se encuentra una embarcación que, si no es la de Noé, nadie podría explicar su existencia ni cómo llegó hasta allá.Pero su duda en cuanto a cómo pudieron haber bajado Noé, su familia, y los animales, pasa a segundo término si los escépticos primero no nos explican como subió el arca. Si no creen en un pequeño milagro especial que les facilitara la bajada a los tripulantes de la embarcación, menos creerán el gran milagro que significaron el arca y el diluvio.Cómo bajaron es peccata minuta. Lo importante es que no perdamos de vista el significado histórico y espiritual del relato, porque si esa es el arca de Noé, que fue el medio para salvarse del juicio sobre su perversa generación, este mundo necesita comenzar a comprender el qué y el porqué de lo que representaron el arca y el diluvio. Y comprender que su descubrimiento seguramente no es casual, y, por tanto, algún mensaje deberíamos extraer en estos tiempos en que todo indica que se aproxima un nuevo juicio sobre la humanidad.