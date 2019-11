¿Cortina de humo o verdad? La mención de “golpe de estado” podría tener dos orígenes. Que el presidente López Obrador tiene información delicada que apunta a que se agrave la inconformidad de los militares. O se trata de una “cortina de humo” porque el mundo se les vino encima con el fracaso en su programa de seguridad que quedó evidenciado en el fallido operativo Culiacán. Ambas son de una gran irresponsabilidad...Y de alto riesgo. Porque López Obrador en lugar de buscar resolver las diferencias evidentes con las Fuerzas Armadas, le echó gasolina al tema. Es un error cuyas consecuencias no se alcanzan a ver. A López Obrador no le ha bastado desacreditar a los empresarios, a los políticos que no están de acuerdo con él, a las instituciones como Derechos Humanos y aquellas por las que se luchó para que fueran autónomas. Con desprestigiar a universidades. Y claro está a los periodistas, a quienes culpa de todo y no oculta su animadversión, calificándolos de “perros”. Viéndose tal vez en un espejo.

¿Vendrá Sánchez Cordero? Con el escándalo que provocó el video donde da su respaldo a la “Ley Bonilla”, francamente lo dudamos. Ahí quedó como mentirosa. Y se lo publicaron los mismos que rodean al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, podría asistir a la Jornada Nacional del Notariado Mexicano, a realizarse del 7 al 9 de este mes en Mazatlán. Al evento podrían asistir más de mil notarios públicos de todo el país. Sánchez Cordero ha quedado exhibida ante los medios de comunicación, que han recordado su asistencia a la Cámara de Senadores. Y ahí ante los senadores de la República aseguró que la “Ley Bonilla” es anticonstitucional. Ahora ya cambió de parecer. Parece que el gabinete federal, comenzando con el presidente, padecen del mismo mal.

Profesión de alto riesgo. Los notarios se incluyeron a la ya larga lista de profesiones consideradas como “de alto riesgo” en México. El presidente del Colegio de Notarios Públicos de Mazatlán, Rodrigo Llausás Azcona, dijo que con la Ley Antilavado se expone la integridad de los notarios públicos. Destacó que esta ley obliga a los notarios a reportar ante el SAT cualquier transacción sospechosa. Y está bien que se combata el delito. Nada más que la ley ahora, por el solo hecho de sospecha, la persona puede ir a la cárcel y sus bienes asegurados.

La nota agradable. El empresario hotelero de Mazatlán Carlos Berdegué Sacristán recibirá hoy en la Ciudad de México el premio a “la excelencia turística”, instaurado en el país desde hace 14 años. Le corresponderá a la Fundación Miguel Alemán, AC, hacer la entrega del galardón en una ceremonia especial. Berdegué Sacristán, al frente de los hoteles del grupo El Cid, ha logrado un importante crecimiento de la cadena y la consolidación de lo que se tiene al mejorar la calidad de sus instalaciones y buscar expandir al grupo. El galardón llega en un buen momento para el grupo El Cid, y particularmente para Carlos Berdegué Sacristán, que lo consolida como un empresario turístico. ¡Felicidades! Otro mazatleco que destaca en su área de actividad. Pareciera que Mazatlán está de moda. Porque en deportes ahí está el pítcher de Grandes Ligas José Luis Hernández Urquidy.