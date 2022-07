Covarrubias suena para Morena

El nombre de la diputada local de Ahome Cecilia Covarrubias empezó a sonar para la presidencia de Morena en Sinaloa. Esto tras abrirse la convocatoria para la elección de los delegados distritales el 30 de julio con miras a conformar la dirigencia estatal y renovar el liderazgo nacional. Dicen que Covarrubias no se resiste a esa posición si así lo definen en la cúpula morenista con el visto bueno del gobernador Rubén Rocha. Si la mandan a esa posición, sale de la jugada para la alcaldía en el 2024. De hecho, este proyecto le quedó trunco en la elección pasada, pero no perdió porque le dieron la de su reelección. Hay que esperar una señal sobre la lucha por la dirigencia estatal de Morena y esta será sin lugar a dudas la elección de los delegados distritales.

En este marco algunos le tomaron sentido a la visita que hizo recién el diputado local Ambrocio Chávez, que es otro diputado local. Dicen que se perfila para la dirigencia estatal de Morena. En Ahome se le arrimaron varios “personajes” previo al acto que tuvo en la UAIM. En ese momento se extrañaron que el legislador tuviera activismo en este municipio, pero ahora que está en juego la dirigencia estatal de Morena cayeron en cuenta que es parte de su muestreo previo a la convocatoria. ¿Será?

Se habla que el alcalde Gerardo Vargas Landeros ya está operando para la elección de los 10 delegados distritales de Morena en el municipio. La intención es que este proceso no se salga de las manos, provocando división en las filas morenistas, sino que salgan en unidad. Dicen que Vargas Landeros no lo hace “por sus pistolas”, sino siguiendo las señales de quien manda en tercer piso de Palacio de Gobierno en Culiacán.

siendo así, VARGAS LANDEROS está con un “ojo al gato y otro al garabato” porque también está atento a la tarea de gobierno. Ayer volvió a tener reunión con su gabinete y salir a la calle tras el azote de la primera lluvia en la ciudad. Y en este recorrido cobró especial atención lo que ocurrió en la colonia Magisterial. Ahí anunció a los vecinos que en breve iniciarán los trabajos de construcción del ¡drenaje pluvial! para evitar inundaciones. En un mes más o menos. Ya está la licitación del primer tramo. Administraciones van y vienen y nada, como tiró la chifleta Vargas Landeros, quien les aseguró que eso no va a pasar en su gobierno. Algunos recordaron que el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman inició su gobierno con ese mismo anuncio.

a sus anchas anda el regidor del PAS en Ahome Ramón Salmerón tras ser nombrado coordinador de la bancada en el cabildo, en sustitución de Carlos Roberto Valle Saracho, quien renunció por las presiones que dice haber recibido del líder moral de ese partido en la entidad, Héctor Melesio Cuen Ojeda, para no hablar en contra del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Salmerón trae un activismo inusual de su imagen y del partido con el respaldo de Cuen Ojeda. A ver si Salmerón no se marea a la vuelta de la esquina, como lo hizo el otro.