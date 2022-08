Covid viene a ‘salvar’ al alcalde Benítez

Muy conveniente para el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, haberse contagiado de covid-19. Se aísla esta semana en su casa y no tendrá que responder a cuestionamientos de los medios tras la presencia de siete de los 12 regidores, que acudieron ante la Auditoría Superior del Estado, para ver cómo va la denuncia ante el ASE, por la adquisición o compra directa del Ayuntamiento de Mazatlán a la empresa Azteca Lighting, de lámparas por un monto de 400.8 millones de pesos. Si realmente lo atacó el virus al presidente, fue muy irresponsable acudir al operativo MAZSEGURO Verano 2022, al que llegó en el último minuto acompañado de la alcaldesa de Elota, Ana Karen Val Medina, quien luego de estar en la camioneta con el Químico y sin cubrebocas, ya estará pensando en hacerse la prueba, al igual que muchos de los asistentes, entre ellos los reporteros de la fuente que se acercan al munícipe para ponerle grabadoras y micrófonos.

Parece que al alcalde Benítez las excusas para sus acciones le dan la seguridad de seguir haciendo lo que le plazca y seguir tranquilo. Un capricho más cumplió al traer al premio nobel de la paz a Rigoberta Menchú para que le otorgara un reconocimiento a Mazatlán como “garante de la paz”. Más de 280 mil pesos le costó a la Comuna el reconocimiento de la afamada activista. El regidor del PAS Reynaldo González, ya señaló que le salió muy caro el halago al Químico, y cientos de personas se quejaron en redes sociales por el excesivo gasto. El alcalde dijo por su parte que no le ve nada extraordinario al hecho de haber cubierto los gastos de esa visita, y se justificó diciendo que contribuyó a la asociación de la activista, quien tiene buen prestigio. Ese postulado tan recalcado por Andrés Manuel López Obrador, de que los morenistas no son lo mismo que los otros y de que hacen gala de austeridad, como que no está muy en la mente del alcalde mazatleco, que no conforme con gastar en viajes o en contratos, ya se da el lujo de hacer donativos... claro, con dinero que pagan los ciudadanos a través de impuestos.

La mañana del pasado martes se dio a conocer en Escuinapa que se busca trabajar en acciones preventivas en la conformación de juntas vecinales y para hacer frente a los altos índices de mortandad por accidentes en motocicleta. La acción es buena, aquí lo cuestionable es ver si verdaderamente se aplicarán estas acciones y no quedarán como un acto protocolario en el que se pregonan acciones que nunca se concretan. Es urgente que se tomen acciones de fondo, que permitan combatir el mal uso de las motocicletas en el municipio de Escuinapa (sin mencionar toda la zona sur), que ha llevado a una gran cantidad de escuinapenses a la muerte o a quedar mutilados o por lo menos muy golpeados o con un hueso chueco ya de por vida.

El día de ayer videograbaron un pleito a golpes entre un chofer de camión urbano y un chofer de pulmonía, en plena turística de Mazatlán. No se sabe qué originó del zipizape, pero alguien perdió el control y el otro se contagió. Estos conductores de camiones o taxis no solo manejan un volante, tienen bajo su responsabilidad a seres humanos. Urge que los gremios transportistas hablen con su gente, para que no se “aceleren”.