Crece conflicto entre AMLO y magistrados

Continúa el duelo de poder a poder entre el presidente de la República y los magistrados, el conflicto ha subido de tono y ha empezado a preocupar a los diferentes sectores, esto porque empieza a generar inestabilidad y una gran incertidumbre.

El día de ayer Andrés Manuel López Obrador interpuso un recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es indudable que el conflicto entre el Ejecutivo nacional y el Poder Judicial va más allá de la reducción de salarios, esto es una pelea por el control. Seguramente el presidente busca tener bajo su mando el Poder Judicial.

Es evidente que el Poder Legislativo es sumiso y está bajo el control total del presidente de México. Como es costumbre, el Ejecutivo dispone a placer de la Cámara de Diputados y Senadores; en el caso particular de Sinaloa, el Congreso del Estado está totalmente entregado.

Sería muy peligroso que no se respete la división de Poderes y la guerra mediática en contra de magistrados y jueces esté orquestada desde Palacio Nacional. Muy pendientes. Ojalá solamente sea un pleito de corto plazo. Sería muy sano terminar con el presidencialismo y que exista independencia en los tres Poderes.

Educación. Muy buenas propuestas de los legisladores al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, entre las peticiones destaca que asegure que los maestros no falten a clases, que no ceda ante las presiones del sindicato, que no se elimine la evaluación y que se garantice la calidad docente.

Definitivamente lo más difícil de cumplir será no ceder ante las presiones de los sindicatos, ya que tanto la Coordinadora como un ala del SNTE de Elba Esther Gordillo apoyaron a López Obrador y Morena.

Las peticiones de los senadores son muy buenas, esto ante la inminente cancelación de la Reforma Educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

Pesca. El día de ayer se sembraron medio millón de alevines de tilapia en el dique Mariquitas, en el municipio de Mocorito, lo que vendrá a beneficiar a más de mil habitantes de 13 comunidades rurales de esa zona. El secretario de Pesca del Estado, Sergio Torres Félix, adelantó que durante este año han sembrado 26 millones de crías de tilapia en las presas, represas, diques y lagunas de Sinaloa.

Además, Sergio Torres afirmó que con estas acciones hacen más rentable la actividad pesquera y permite a este sector tener mejores condiciones de vida, principalmente a las familias que viven de la pesca. Ha sido muy intensa la actividad del secretario de Pesca, quien hoy por hoy es el más destacado del gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel, así que muy pendientes.

Destacado. El mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el tema fue la creación de empleos en Centroamérica y México. La plática fue principalmente de temas migratorios y, por supuesto, de la caravana de hondureños que ha saturado la frontera de Tijuana con San Ysidro. Definitivamente en el país hubo nulas medidas migratorias para dar libre paso a los migrantes, lo cual se ha convertido en un grave problema para el municipio de Tijuana, en Baja California, así como para al cruce fronterizo con EUA.

Memoria política. “La mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio”, Fernando Sánchez Dragó.