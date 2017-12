Crece la polémica. Pese a que un juez de Distrito emitió una suspensión provisional a los trabajos de dragado que se realizan en la laguna Del Camarón, la noche del viernes, cuadrillas de obreros continuaron con la extracción de sedimentos con maquinaria pesada. La mañana del viernes, la abogada Kelsey Guardado Gutiérrez, del bufete jurídico Álvarez y Asociados, citó a conferencia de prensa para informar sobre el primer logro y frenar lo que consideran un ecocidio. Detalló que el Juzgado Octavo de Distrito falló a favor del amparo que promovió junto con grupos de ecologistas que están en contra del daño a la laguna, la flora y la fauna. Sin embargo, horas después del trascendido, empleados de la constructora continuaron con el dragado, lo que la abogada calificó como una clara violación a la suspensión del juez. Por este motivo, prepara demandas en contra del gobierno municipal y estatal para este lunes. El caso de la laguna dará mucho de qué hablar, sobre todo porque se dice que las mismas autoridades supuestamente incurrieron en desacato.

La advertencia. Todo apunta a que mañana, los empleados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa estallarán la huelga por la falta de pago del aguinaldo del año pasado. Así como se lee, el gobierno saliente de Bonifacio Bustamante les quedó a deber esta prestación laboral y se la endosó al actual alcalde, Hugo Enrique Moreno Guzmán, quien a finales de noviembre afirmó que tenía asegurado el pago del aguinaldo a los trabajadores, pero de este año. Ayer se programó una reunión entre el gerente de la Junta de Agua, José Luis Escobar, y el líder sindical Julio César Rivera Garibaldi en la Junta de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Culiacán, pero el primero no llegó bajo el argumento de que se le hizo tarde. Ante esta señal, que fue interpretada como falta de interés por parte de la autoridad municipal, tienen programado irse a la huelga este lunes si antes del mediodía no tienen una propuesta del gobierno. Son un millón 300 mil pesos lo que reclaman y están dispuestos a parar al personal administrativo y operativo.

El pueblo paga. El Premio al Buen Gobierno Municipal que recibió el alcalde Fernando Pucheta costó al erario entre 21 mil a 44 mil 800 pesos en vuelos de avión. Los mazatlecos, del pago de sus impuestos, absorbieron los gastos de viáticos de siete funcionarios, incluido Pucheta, que acudieron a recibir la referida distinción, que se otorgó por convocatoria y proyectos que no fueron del actual alcalde, sino de una administración pasada y debido a las gestiones de las obras de embellecimiento que realiza Gobierno del Estado en coordinación con el municipio. Pucheta saludó en la Ciudad de México con sombrero ajeno y se paró el cuello con obras que no son suyas para recibir un reconocimiento a su gobierno que ha estado plagado de presuntas irregularidades, opacidad, arbitrariedades y nepotismo, en miras de una posible reelección, para la que ha estado realizando campañas en colonias disfrazadas de atenciones ciudadanas.

No es profeta. Quien no es profeta en su tierra es el ex alcalde de Concordia y actual presidente del PAN en Sinaloa, Sebastián Zamudio Guzmán quien ha perdido por completo el control de su partido en este municipio del sur del estado. El líder del blanquiazul perdió fuerza al romper relaciones con el ex presidente de este partido Francisco Javier Rodríguez Pandelí, así mismo con la regidora de este partido Beatriz Paredes, quienes impedirían junto a su aliado Gustavo Velázquez, actual presidente de este partido en el municipio, una imposición de candidatura por parte de Zamudio Guzmán para la Presidencia de este municipio.