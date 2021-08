Crece la polémica por el certificado de vacunas Covid-19 y mañana será clave

Crece la polémica. Mañana viernes será clave. Porque un grupo de abogados ha llamado a una manifestación para protestar en contra de la medida de solicitar el certificado de vacunación contra el Covid-19 para ingresar a sitios públicos. Abogados Unidos de Mazatlán, a través del licenciado José Guadalupe Morales, lanzó la convocatoria a la manifestación y aclaró que no es una invitación a no vacunarse. Es contra la medida que los abogados califican como aberrante y violatoria. El Gobierno Municipal respondió de inmediato y adelantó que competerá a las autoridades correspondientes resolver el tema. Es correcto lo que dicen los abogados cuando hablan de no permitir que se violen los derechos de los ciudadanos. Pero también está claro que esos derechos de los que no aceptan la medida, llegan hasta donde comienzan los derechos de otros. Por primera ocasión, este reportero está de acuerdo con el alcalde Luis Guillermo Benítez de ordenar esta medida. La instrumentación de esta es la que hemos insistido que se transparente para que todos los ciudadanos la conozcan. Es desde nuestro punto de vista personal, una medida buena cuando sus objetivos son los de contener el número de contagios y también impulsar la vacunación. Claro está, todos son libres de decidir si se vacunan o no. Pero también deben tener claro que ellos asumirán sus consecuencias, pero son poner en riesgo la salud de los demás.

Alerta ciudadana. Un grupo de delincuentes están sembrando el temor entre los automovilistas en Mazatlán. Circulan en dos vehículos. Uno, al parecer, Jetta de color blanco, y el otro pudiera ser un Sentra Nissan gris. El modus operandi de estos delincuentes es de inventar un supuesto choque y se lanzan contra el automovilista hasta obligarlo a parar y descender de su auto. Ahí es donde es chantajeado, extorsionado, y en algunas ocasiones, amenazado. Este grupo de delincuentes había estado operando en Urías por la carretera Internacional, cerca del puente. Pero ya se comenzaron a reportar casos en otros sitios del puerto. En redes sociales aparece la alerta para que eviten detenerse y mucho menos descender de sus vehículos cuando aparezcan esos delincuentes. El llamado es las autoridades, porque al parecer ya están comenzando a operar en la zona turística. ¡Aguas!

Prueba de fuego. El crucero turístico Panorama, de la empresa naviera Carnival, está confirmado para arribar este 24 de agosto a Mazatlán. El buque, con sus 4 mil 500 pasajeros, más su tripulación, será observado con detenimiento para que se respeten los protocolos sanitarios. Lo cierto es que no todos sus pasajeros podrían descender en puerto. Pero quienes lo hagan tendrán que mostrar su certificado de vacunación o una prueba de Covid reciente. Los representantes de las navieras de Florida se reunieron recientemente con el gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Y ahí entre otros temas, se abordó lo relacionado con la protección en la salud de quienes viajan en los cruceros y su seguridad al descender en el puerto de Mazatlán. Los resultados que arroje la visita del crucero Panorama dependerá en mucho el programa de arribos que se tiene ya previsto entre las navieras que enviarán a sus cruceros a los puertos mexicanos del Pacífico. Y con más optimismo dependiendo del resultado de esta prueba del 24 de agosto, podría darse la posibilidad de que los visitantes navieros pernoctaran en Mazatlán. Porque hasta hoy arriban por la mañana y zarpan por la noche.