Crecen las diferencias en el Frente y Cuen o el PAN

A punto de tronar el Frente. Las diferencias se han agravado. La desconfianza también. Por un lado está Melesio Cuen y el Partido Sinaloense, que ha medido las consecuencias políticas y electorales que les acarrea el desaseado proceso interno mediante el cual se agandallaron las candidaturas un pequeño grupo panista. Por el otro, están las cabezas de grupo del PAN que ya han comenzado a notar que Cuen y el PAS no están del todo al lado de ellos. El PRD, con sus diferencias internas, también aporta a la desconfianza. A la incertidumbre. Y al riesgo real de que el Frente no siga adelante. Hay signos de que el Frente pudiera estar en estos momentos descarrilando. En el registro de candidato a Adolfo Rojo Montoya la ausencia no solo de Cuen y de sus más cercanos fue evidente. El líder de un grupo panista importante como es Rojo Montoya está más que molesto. En las reuniones de evaluación y trazo de estrategias y acuerdos, los panistas se quejan de la poca participación del PAS. Marcan un desinterés de parte de Cuen y sus gentes. Pero esta es la versión y percepción de los panistas. ¿Cuál es la de Cuen y los pasistas? Esa la tenemos más que clara, precisa y comentada por quienes mandan en el PAS. Cuen ha sido traicionado por dos ocasiones por quienes mandan en el PAN. La primera fue en el 2010 cuando Cuen pensó y se lo hicieron creer que podría convertirse en candidato a gobernador por el PAN. Lo llevaron al extremo de engañarlo de que podría realizarse una elección interna entre tres aspirantes: Mario López Valdez, Alejandro Higuera y Cuen. Todo fue una mascarada. La candidatura se la dieron a Malova y dejaron volando a Cuen. La segunda fue en el 2016, cuando Cuen intentó nuevamente convertirse en candidato a gobernador por el PAN y PAS. Ahí Cuen contó con todo el apoyo de la dirigencia estatal panista, pero le dieron la puñalada trapera en el CEN del PAN que presidía precisamente Ricardo Anaya. Hoy, oficialmente Cuen no es todavía candidato a senador por el Frente formado por el PAN, PRD, MC y PAS. Y sabe en el fondo que podrían dejarlo en el camino. Es más, hasta podría Cuen estar pensando en renunciar a la propuesta de ser candidato al senado y decidir irse con su partido el PAS solo por la elección a alcaldes, diputados locales y regidores. Una alianza basada en la desconfianza... Y en traiciones, se ve difícil que dé buenos resultados.

Paso histórico. Desde hace más de 35 años Mazatlán clamaba por un Rastro TIF. Un rastro que le permitiera contar con producto debidamente certificado, de calidad. Con esto se abrirían grandes expectativas no solo para Mazatlán, sino para todo el sur de Sinaloa. Ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel puso la primera piedra de lo que será el Rastro TIF para el cual se invertirá alrededor de 79 millones de pesos. Una parte la cubrirá la federación, la otra el municipio y hasta los productores ganaderos le entrarán. Una excelente noticia para el sur de Sinaloa.

Abuso policiaco. Productores de frijol intentaron manifestarse en la caseta de peaje de Culiacán para vender frijol; pero, agentes de la Policía con equipo antimotín los reprimió. Con la información que circuló ayer se observa la forma en que los policías se excedieron en reprimir a los productores de frijol, cuya única exigencia es se les apoye para que el producto tenga un buen precio. Eso es todo. Pero la respuesta fue violenta.