Credibilidad comprometida. Una de las principales fortalezas de López Obrador es su credibilidad. En todo lo que iba de su gobierno, su opinión pesaba. Aclaraba los panoramas. Establecía rumbos. Salía al paso de todo aun con expresiones infantiles. Pero llegó el jueves negro. El caso Culiacán. Y hoy, a nueve días de ese delicado evento, no se sabe qué pasó. Cómo fue el operativo (calificado por López Obrador y su gabinete de seguridad como fallido). Y cómo fue que dejaron en libertad a Ovidio Guzmán López. Oficialmente no lo han aclarado. Y tan no lo han aclarado que por lo menos el propio Gobierno Federal y su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, han manejado más de 12 versiones diferentes del mismo evento. Esto ha dado paso para que la especulación se exprese al máximo. Hay quienes afirman que López Obrador ya negoció con los narcos. Hay quienes afirman que la DEA intervino. Y los hay quienes aseguran que Donald Trump le pidió a López Obrador entregarle a Ovidio para utilizar su captura en su campaña. Todas estas especulaciones las ha intentado aclarar el propio López Obrador. Pues su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ante muchos carece de autoridad moral en este tema, porque él fue el primero en mentir. Ahora, López Obrador ha pedido tiempo para que la próxima semana dar a conocer los pormenores minuto a minuto de lo que pasó. Pero ante tantas y repetidas mentiras, ¿dónde quedó su credibilidad? Lo que diga ahora será puesto en duda. Tan fácil hubiera sido hablar con la verdad desde el primer instante de los sucesos en Culiacán. Tan fácil hubiera sido exculpar en la práctica al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crecensio Sandoval. Y que Alfonso Durazo asumiera su responsabilidad con su Guardia Nacional. El caso Culiacán sin duda advierte una crisis de varias bandas. Y una de ellas es socavar la credibilidad del presidente López Obrador.

El mejor ¿aliado? El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, lo considera así. El exrector Melesio Cuen, también. Nos referimos al senador Rubén Rocha. Guerra Liera sostuvo un encuentro con los diputados federales sinaloenses de todos los partidos políticos. El tema fue pedirles apoyo para mejorar el presupuesto 2020. Y el encuentro se dio en las oficinas del senador Rubén Rocha. Hasta una fotografía abrazados se tomaron Rocha y el actual rector. Y sottovoce, Juan Eulogio considera que como exrector, el senador Rubén Rocha es un “aliado” de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y doblemente cuando Rocha es el coordinador de la Comisión de Educación en el Senado. Pero las cosas no quedan ahí. En corto, el exrector y líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, considera que Rocha, como exrector también es un “aliado” natural de la universidad. Esto es lo que desearían tanto Juan Eulogio como Cuen. Pero la realidad es cruda. Rocha se comprometió en campaña y ya mandó su mensaje de que rescataría a la UAS de las manos de Cuen. Y el primer paso es cambiar la Ley Orgánica de la UAS. Esto último ya está en proceso en el Congreso del Estado, encabezado por Graciela Domínguez, cercana al principal operador político de Rocha, Feliciano Castro. Es un secreto a voces que la mayoría de diputados de Morena en el Congreso obedecen a esa línea. Entonces. ¿Es aliado o no lo es?.