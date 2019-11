Credibilidad en juego. Todavía no se recuperan de las mentiras lanzadas sobre el caso Culiacán y ahora en el horrendo crimen de mujeres y niños en los límites de Sonora y Chihuahua han vuelto a mentir. Uno de los integrantes de la familia LeBarón entrevistado ayer por vía telefónica por el periodista José Cárdenas acusó al secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, de mentir. Es falso que la ejecución de niños y mujeres en Bavispe haya sido una “confusión”. Y les refrescó la memoria a todo el Gobierno Federal que una de las mujeres bajó de su vehículo para gritarles a los delincuentes que eran mujeres y niños. Y aun así la acribillaron. Los niños que lograron escapar de esta vil masacre son testigos de lo que sucedió. Durazo y quienes argumentan que fue una “confusión”. Que se dio en un escenario de confrontación entre bandas criminales que operan en esa zona. Es mentira. Y lo dicen claramente los familiares de los masacrados. ¿Qué necesidad hay de mentir? Tal vez porque desde el presidente hasta sus secretarios, lo que pretenden es ocultar la realidad. Y aceptar que no existe una estrategia de combate a la violencia. Y que no es con “abrazos” y acusándolos con sus mamás y abuelitas como entenderán esas bestias criminales que no respetan a mujeres y niños.

Como el avestruz. Otros que niegan lo que está sucediendo en Mazatlán son los jefes policiacos. Desde hace varios días, por redes sociales han circulado versiones de que los propietarios de depósitos de cerveza están siendo intimidados por sujetos armados. Algunos afirman que hasta les están exigiendo “derecho de piso”. Las versiones indican que se está obligando a “cerrar” los negocios a las 21:00 horas. Porque ellos controlan los “aguajes” antes clandestinos, ahora más públicos que el Monumento al Pescador. Las autoridades argumentan que no hay denuncias. ¡Ni las habrá! Hay temor a las represalias. Pero las autoridades tienen que entender. Ahora son los propietarios de los depósitos de cerveza los que están siendo amenazados. ¿Mañana quién sigue?

No será un vehículo...Serán más. El alcalde Luis Guillermo Benítez quiere camioneta nueva. Y la tendrá. A pesar de que el coordinador de la Comisión de Hacienda en el Cabildo, Rodolfo Cardona, se negó a avalar tal compra, el Comité de Adquisiciones aprobó la petición de “El Químico”. La nueva camioneta que quiere el alcalde no costará un millón 200 mil pesos. ¡No! Costará un millón 100 mil. Así es que la manoseada austeridad republicana que enarbola el presidente López Obrador, “El Químico” se la pasa por el “Arco del Triunfo. El regidor petista Rodolfo Cardona recordó que de los 50 puntos que recomendó AMLO para establecer la austeridad, se encuentra “no comprar unidades para los funcionarios”. Aquí, al “Químico” no le importa, comentó el regidor. Y eso que Cardona, del PT, llegó a la regiduría en alianza con Morena. Y eso que Cardona, en un momento estuvo nominada para ocupar la Tesorería Municipal. Lo que no se han atrevido a hacer los regidores del PRI es cuestionar el despilfarro municipal. El del PT lo hizo.

Material para la síndica. El tema de la adquisición de vehículos para el alcalde y funcionarios es material que puede investigar la síndica procuradora Elsa Bojórquez, que al parecer es la única funcionaria municipal que busca cumplir con su responsabilidad.