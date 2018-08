Creo que no es bueno el uso de los replays

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Errar es de humanos, pero algunos fallan tanto, que necesitan ayuda, pero ya no humana, sino de una computadora”… Joey Adams.--o-o-o-o-Hoy y mañana son Días del Correo. Pero no puedo contestarles si no informan desde dónde escriben. Lo siento.Gracias a los numerosos lectores (más de 500) que se tomaron la molestia de escribirme para corregir mi error del domingo, cuando dije que ningún nativo de Latinoamérica ha sacado cuatro jonrones en un juego de Grandes Ligas. Pero al mismo tiempo, y en la lista que publiqué, aparecía Carlos Delgado, nativo de Puerto Rico y amigo mío. Mis excusas. ¿Será que ya me están pegando los años?Sinecio Robles, de Caracas, pregunta…: “¿Le parece bien que se examinen los replays en las sentencias dudosas de los umpires?”.Amigo Necho…: Me parece muy mal, porque eso le roba parte de lo humano al beisbol y porque se invierten muchos minutos en ridícula espera, sin acción alguna. ¿No dizque quieren bajar la longitud de los juegos? Dejemos que entre los umpires, sin video, resuelvan sus decisiones, como ha sido exitosamente durante 148 años.Carlos H. Chiquete, de Escuinapa, pregunta…: “¿Es out o jonrón, si el bateador conecta batazo sobre la barda del outfield, que en un salto captura el outfielder, pero en el salto cae del lado allá de la cerca?”.Amigo Chalo… ¡Muy buena jugada!, pero eso es jonrón.Neomar A. Blandín R, de Caracas, pregunta…: “Tres hombres en bases, un out, roletazo al pitcher, quien no retiene la bola. Le rebota en el guante y después le pega al corredor que va de segunda a tercera, el umpire canta out a ese corredor. ¿Por qué?, si al tocar el guante o pegarle en el cuerpo al pitcher, la pelota está viva, pero no para ser out a los corredores, ¿o no?”.Amigo Neo…: La pelota ha sobrepasado el lanzador convertido en infielder, por lo que ese corredor no es out. Ver Regla 7.08 (f).Hermes Sánchez, de Valencia, pregunta…: “¿Dónde está y de qué se ocupa Gregor Blanco?”.Amigo Jeme…: Está en las menores de los Gigantes desde el 2 de julio.Jorge A. López S., de Nueva Rosita, Coahuila, pregunta…: “Según leí, al primer bateador que le conectó incogible a Johnny Vander Meer, después de sus dos no-hits-no-run consecutivos, le regaló unos dólares. ¿Quién fue ese bateador, de cuál equipo, en cuál año?”.Amigo Yoyo…: He estudiado durante años la historia de Vander Meer y desconozco eso de los dólares de regalo. Pero creo le has preguntado a la persona que no debías. Quien puede informarte es ese que escribió lo que dices leíste.José G. Chirinos, de Acarigua, pregunta…: “¿Cuándo entró en vigencia la regla de indiferencia defensiva, para no acreditar robo de base?”.Amigo Pepe…: En 1953.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.