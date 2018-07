Crimen contra niño de 13 años por el beisbol

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mi esposa me vio tan feliz, que contrató un detective para averiguar quién me provocaba tanta dicha”… Yatuny Lagueles.-Hoy es día del correo. Ojo…: ¡¡Por favor!! no puedo contestar a quienes no dicen desde dónde escriben. Lo siento mucho.Enrique Sesma L., de San Luis Río Colorado, informa…: “En la liga de beisbol amateur, 13-14 años, juega un jovencito que batea triples, sencillos, cuadrangulares, roba bases, y es center fielder y catcher.Dentro de sus relaciones, ¿existe la probabilidad de que alguien se interese como cazatalentos sobre este joven?Yo lo veo como promesa de Grandes Ligas”.Amigo Quique…: No existe nadie, porque mis relaciones son personas sensatas, y piensan que esa criatura debe jugar solo para divertirse, sin que los insensatos estén machacándole en las orejas los multimillones de dólares que le esperan en Grandes Ligas. Mis relaciones piensan que ese niño debe ocuparse de terminar su educación secundaria, para ir a la Universidad a estudiar lo que más le guste. Lo otro es criminal. Cuando cumpla 18 años, si es tan bueno como dices, sobrarán los scouts que le ofrezcan firmarlo, sin necesidad de mis relaciones ni de las tuyas. Lo demás son torturas, abuso contra un niño.Ender Villalobos, de Santiago de Chile, pregunta…: “¿Cuál es tu lista de los 10 mejores lanzadores y los 10 mejores shortstops, ya no activos?”.Amigo Yenye…: Los lanzadores, Cy Young, Walter Johnson, Grover Cleveland Alexander, Roger Clemens, Warren Spahn, Pud Galvin, Tim Keefe, Greg Maddux, Christy Mathewson, Kid Nichols… Los shortstops, Honus Wagner, Derek Jeter, Alex Rodríguez, Luis Aparicio, Luke Appling, Ernie Banks, Joe Cronin, Willie Wells, Cal Ripken y Pop Lloyd.Marco A. Bandres F., de Caracas, pregunta…: “¿Será ya tiempo para que Miguel Cabrera se retire? Y de hacerlo, ¿a qué acuerdo debe llegar con los Tigres con respecto a su contrato?”.Amigo Mar…: Miguel Cabrera no está lesionado por viejo, ya que tiene afectado un tendón del bíceps izquierdo. Cierto que ha sufrido lesiones muy seguidas, pero se deben a su agresiva manera de jugar. Para los Tigres sería cuesta arriba verlo retirarse con sus 465 jonrones, 316 de promedio al bate y mil 635 carreras impulsadas, apenas a los 35 años de edad. Los sluggers suelen tener laaarga vida profesional. Babe Ruth jugó hasta los 40 años, Hank Aaron hasta muy cerca de los 43 y Willie Mays hasta los 42. En cuanto al “acuerdo al que debe llegar”, eso no existe. No “debe” nada. Sería bondad de su parte no cobrarle a los Tigres los 214 millones firmados hasta 2025, más los 30 millones de este año. Los últimos 62 millones dependen de sus votos como candidato a Más Valioso.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.