Crímenes otoñales

El pasado 2018 fue el año en el que dos actores con más de 80 años, y por ende con toda una vida frente a las cámaras, decidieron aplazar sus retiros actorales ya anunciados para interpretar a un par de personajes sacados de pintorescas historias reales que tuvieron otro común denominador además de la edad: ambos, en el otoño de sus vidas, deciden o seguir su vida criminal o convertirse en criminales. El primero del par es Robert Redford, de 81 años cuando se estrenó la película, que presentó la entretenida The Old Man & the Gun. Dirigida y escrita por David Lowery y basada en un artículo del New York Times escrito por David Grann. Artículo y película dan cuenta de la historia de Forrest Tucker, un ladrón de bancos de toda la vida que a la edad de 76 años se escapa otra vez de una prisión de máxima seguridad y comienza, a inicios de los años ochenta y junto a sus compinches de la banda Over the Hill: Teddy (Danny Glover) y Waller (Tom Waits), una serie de asaltos a bancos que ponen en jaque a las autoridades. En concreto, al oficial John Hunt (Casey Affleck), que toma como cruzada personal el detenerlos luego de haber sido ridiculizado por la banda durante un asalto.

El segundo es, obviamente, Clint Eastwood, que además de cumplir 88 años cuando se estrenó la película en cuestión, en el 2018 presentó dos cintas que lo tienen como director: 15:17 Tren a París y La Mula. Y es esa última, La Mula, la que lo empata con la cinta de Redford. Escrita por Nick Schenk (en segunda colaboración con Eastwood tras Gran Torino), basada parcialmente en otro artículo del New York Times titulado: La Mula de 90 años del Cártel de Sinaloa, escrito por Sam Dolnick; la cinta narra la historia de Earl Stone, un carismático veterano (peleó en la guerra de Corea) que un día se queda sin el trabajo de toda su vida (es un galardonado horticultor que no supo adaptarse a los cambios, o sea al internet), se da cuenta que su familia no lo quiere cerca debido a que siempre puso el trabajo antes que a ellos (la cinta inicia el día de la boda de su única hija, día en el que Stone prefirió asistir a una convención de horticultores que entregarla en el altar), y cuya casa ha sido requerida por el banco luego de tener algunos pagos vencidos. Y es entonces que le llega una propuesta: llevar de una ciudad a otra un encargo para un grupo de mexicanos (o, como les dice él: “beaners”), a cambio de dinero, mucho dinero. Obvio, Stone no es un tonto y sabe bien que la propuesta es para cargar droga aprovechándose de su facha de respetable anciano norteamericano promedio, que no excede los límites de velocidad, que siempre cede el paso, que ayuda a cambiar la llanta ponchada de una familia negra en medio del desierto, que jamás se detiene a pensar lo que dice ni a quién se lo dice, y que no se amilana ante amenazas (de hecho, hasta se burla de ellas). La cuestión aquí es que ese dinero, que igual lo puede estar ganando otro, él lo necesita y para cosas ”buenas”: sea la boda de su nieta, sea para pagar su colegiatura y así termine su carrera, sea para comprarse una nueva camioneta.

He aquí dos versiones de una misma historia: una desde la ideología liberal de Redford y la otra desde la conservadora de Eastwood. Ambos ven en las acciones de sus personajes formas para recalcar la doble moral norteamericana mientras nosotros, como espectadores, no nos queda más que agradecer que ambos decidieran regresar a la pantalla con tan buenas historias. Y que sigan más, caray.