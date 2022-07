Crímenes siguen en la impunidad

Mazatlán despide el mes de junio con cuatro homicidios dolosos y varias personas reportadas como desaparecidas, entre las que se encuentra el hombre que fue privado de la libertad en el malecón, y un joven que fue ‘levantado’ en calles del fraccionamiento Gaviotas. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado, al mando de Sara Bruna Quiñónez Estrada, no ha informado sobre los avances en estas investigaciones, solo hace ruido el reclamo de los familiares que piden por que los encuentren con vida. De igual manera, el crimen de un médico odontólogo registrado a inicios de junio en la playa de la avenida Del Mar colocó a este destino turístico en el plano nacional, pues hubo un pronunciamiento por parte de la Asociación Dental Mexicana y de la Federación Nacional de Colegios Cirujanos Dentistas, AC, en demanda de justicia para que el crimen del médico Gerardo Tueme Arellano no quede impune.

Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y el titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, Rafael Padilla, se presentó ante el cuerpo de regidores para comparecer, quienes al final se mostraron ‘tibios’ ante Padilla. No hubo cuestionamientos firmes sobre el tema de las luminarias, tampoco exigencia de resultados concretos de las auditorías que realiza. La comparecencia quizás se la llevó el regidor Jesús Osuna Lamarque, quien cuestionó que en el hospital Margarita Maza de Juárez hayan caducado una gran cantidad de medicamentos, que afecta de alguna manera las finanzas del Ayuntamiento. Después se confirmó que es una tonelada de fármacos aproximadamente. El contralor se limitó a decir que ya inició con la auditoría para conocer las causas.

Y ya entrados con las auditorías, el contralor municipal reveló que el Instituto Municipal del Deporte, Instituto de la Juventud, Jumapam y Obras Públicas son los departamentos que tienen más observaciones ante el Órgano Interno de Control. En el Imdem detectaron gasto excesivo en gasolina y sobreprecio en la compra de una camioneta. Supuestamente, todas las observaciones serán corregidas. En el periodo 2020-2021 han realizado 69 auditorías en total; 50 tienen observaciones y 11 fueron remitidas al área de investigación.

En el municipio de Escuinapa existe un verdadero desorden en las dependencias gubernamentales. De manera frecuente se observa que funcionarios y trabajadores incumplen sus jornadas laborales. En ocasiones, las oficinas permanecen desoladas. Aunado a esto, es común ver al personal desayunando en sus áreas de trabajo. Y cuando por fin el área de Oficialía Mayor decide poner orden aplicando descuentos a los trabajadores que llegan tarde, el síndico procurador, José Antonio Prado Zárate, alza la voz para abogar por ellos. ¿Así, cómo, pues?