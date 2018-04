Crímenes y descalificaciones

El caso del periodista Javier Valdez y el desenlace que ha tenido la investigación sobre su artero crimen confirma el poder de las bandas del narcotráfico en Sinaloa y en el país, cuyos integrantes pueden poner fin a la vida de periodistas, escritores, mujeres, jóvenes y de quien quieran. Cientos de sicarios al servicio de los cárteles están dispuestos a matar a quien sea, por voluntad o instrucciones de sus jefes, cualquiera sea el rango y perfil del “sentenciado a muerte” por el poder de sus balas.Se sabía desde el primer momento que Javier había sido asesinado por su trabajo periodístico (al igual que Miroslava Breach), que impune y arteramente un jefe de la mafia, molesto porque no era “periodista a su mando”, decidió poner fin a su vida, a su brillante y productiva trayectoria.Lamentable que Javier ya no esté con nosotros, saludable que su crimen se esclarezca.Pero, ¿quiénes fueron los aliados de los criminales? ¿Quiénes, con su acción y omisión, permitieron que en Sinaloa el cártel de El Dorado creciera y se empoderara? ¿Cuantos político (y cuáles) en su tiempo recibieron dinero del Licenciado e incluso lo protegían y visitaban? Su poder creció porque tenía aliados en las policías y en el gobierno, aunque muchos hoy, como el avestruz, esconden la cabeza. ¿O no?El caso de los jóvenes cruelmente asesinados en Jalisco tiene el mismo origen: el poder del narcotráfico y la saña e impunidad con que actúan. Triste la historia de los estudiantes de cine, grave que en este país se asesine a jóvenes y periodistas solo porque “molestan” a los jefes de la mafia. ¿O no?Uno de los errores de AMLO en 2006 fue confiarse, subestimar el daño que le ocasionaba la campaña negra financiada por las élites empresariales y políticas; la estrategia que están siguiendo hoy en su contra es la misma: polarizar la contenida, etiquetarlo como “un peligro” y descalificarlo. AMLO y su equipo fomentan esa polaridad y pueden incurrir en las mismas fallas que en 2006, donde arrancó siendo puntero, lo bajaron de las preferencias y en los operativos previos y el día de la elección le quitaron la Presidencia. “‘Haiga’ sido como ‘haiga’ sido”, (como decía Felipe Calderón) el panista gobernó, y AMLO en las calles y en las plazas se denominó “presidente legítimo”.López Obrador olvida que todavía no ha pasado la elección, aún no gana, faltan varias semanas para el proceso, donde puede haber sorpresas, y los golpes en su contra, por ser el puntero en las preferencias, arreciarán. Sin necesidad, AMLO introduce temas que dan pauta a una mayor polaridad, dando materia para que los grandes empresarios (que cualquier pretexto quieren para descalificarlo) se atrincheren en su contra.¿Qué necesidad de aferrarse con la negativa al nuevo aeropuerto? Deje que los técnicos y expertos opinen, y sobre esa base tomen las decisiones. Además, es muy personalista su actuar, no da juego a su equipo, con el que dice va a gobernar (tiene un presunto secretario de Comunicación y Transportes). Igual en el tema de las reformas, es cierto que hay mucho descontento con las reformas impulsadas por Peña Nieto, sobre todo con la educativa, pero, desde ahora AMLO dice que las va a derogar, y aunque eso quieren los maestros, es tema del Congreso, y debe dar voz a los legisladores de Morena. Esas actitudes de AMLO le llevan a concentrar todos los aplausos, pero también las descalificaciones. ¿O no?