Criminalidad sin freno

No me explico porque no estamos horrorizados y salimos ya a manifestarnos públicamente por tanta violencia que permea en nuestras vidas.Baste mencionar, ya que estamos en tiempos electorales, lo sucedido en meses recientes.Se trata de crímenes a diestra y siniestra, lo mismo de presidentes municipales o síndicos que de precandidatos y candidatos a una diputación.Son ya más de setenta las víctimas, sin importar el partido político al que pertenecían o a la entidad de donde eran oriundos.En efecto, ninguna de esas organizaciones políticas ha quedado exenta de tales atentados e igual son varias las entidades federativas afectadas con registros tan nefastos.Las versiones van y vienen: que si el crimen organizado presiona a las fuerzas políticas locales para que se les unan y protejan sus ilícitas actividades; que si alguno de los fallecidos se negaron en vida a cometer dichas complicidades; que si hay venganzas entre unos y otros de los competidores al ver afectados o en riesgos sus intereses; que si…Pero lo peor es que las procuradurías y autoridades en general, poco o nada han aclarado y pasa el tiempo sin que sepamos quiénes y porqué cometieron esos asesinatos, así como la respectiva detención y enjuiciamiento de los responsables, lo cual no solo levanta sospechas, sino deja a la vista ineficiencias injustificables.Las cifras son escandalosas y no tienen precedente, desde que el país se pacificó en buena medida a partir de la etapa postrevolucionaria.Violencia que no se detendrá y hasta puede expandirse aún más, mientras una descarada impunidad sobresale y cobija los peores instintos de descomposición política y social.Todavía más preocupante, es el hecho de que en las campañas presidenciales el tono y los contenidos de los candidatos y sus aparatos de propaganda, parecen radicalizarse y rebasar los límites del debate o de la confrontación explicable en una campaña. Focos de alarma que empiezan a prenderse y que van permeando con una violencia verbal que podría desembocar en violencia física o material.Por eso, como ciudadanos debemos exigir a fondo que las autoridades resuelvan los crímenes registrados, a la vez que exhortar a todos los candidatos sin excepción a un cargo de representación popular, a que se serenen y establezcan intercambios, si bien apasionados y contundentes, sustentados en la civilidad de las ideas y las propuestas.