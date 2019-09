Crisis a la vista. El rubro de turismo fue uno de los más afectados por los recortes económicos propuestos en el Presupuestos de Egresos 2020, y eso tendrá repercusiones en Sinaloa. Ayer, el secretario de Turismo en el Estado, Óscar Pérez Barros, se declaró preocupado por la reducción de casi el 44 por ciento en el plan de gasto turístico. Por ejemplo, en el rubro de pueblos mágicos hay un nulo apoyo que apenas están avanzando en su posicionamiento como destinos atractivos. Durante una reunión con funcionarios municipales, el funcionario estatal presumió que Sinaloa es una de las entidades con mayor crecimiento a nivel nacional al reportar un 10 por ciento más de turistas que el año pasado en comparación con otras entidades que presentaron un decremento.

Operativo. Tuvo que ocurrir un accidente en el que resultaron lesionados seis niños para que la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado cumpliera con su obligación de supervisar los vehículos escolares, y resulta que catorce de ellos estaban brindando el servicio de manera irregular y uno de ellos no contaba con permiso, cuando hace alrededor de un mes los revisaron, previo al inicio del ciclo escolar. Lo grave es que la combi involucrada en el siniestro vial tampoco tenía permiso ni pudieron acreditar el seguro de la unidad; sin embargo, todos los días transportaba a niños de su casa a la escuela, y viceversa. ¿Por qué dejaron que operaran durante un mes con irregularidades? ¿Por qué no fueron detectados antes por los inspectores? ¿Realmente la Dirección de Vialidad y Transporte revisa y supervisa las unidades escolares? Por fortuna, el accidente no dejó pérdida de vidas, pero sí muchas enseñanzas para las autoridades estatales y los padres de familia, porque estos últimos deben ser muy estrictos con los vehículos en los que mandan a sus hijos a la escuela.

En promoción. El líder nacional del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, realizó una gira de trabajo ayer por Mazatlán, y sus actividades se concentraron en la zona rural, donde el PRImantiene su mayor patrimonio político. Junto con el presidente del Comité Municipal del tricolor en Mazatlán, Cristopher Gutiérrez, realizó reuniones con militantes en las comunidades de Villa Unión, El Recodo y El Castillo. Ahí reiteró su invitación a redoblar el trabajo que se viene realizando y estar más cerca de los diversos grupos sociales y productivos. El líder del tricolor ponderó en las reuniones el ejemplo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien, a su juicio, ha mantenido un contacto de gestión directa con la ciudadanía. “No por nada es uno de los gobernadores mejor calificados”, dijo.

Sin estrategia. Las cooperativas pesqueras del sur de Sinaloa celebran lo que parece ser una mejor temporada de camarón en los esteros y bahías. En algunas zonas se reportan hasta tres toneladas en el primer día de capturas. Pero hasta esto tiene sus puntos malos. Y es que el producto tiene tallas chicas que no hacen aspirar a los pescadores a buscar más mercado que el local. El temor al saqueo y la falta de estrategia es lo que está provocando esta problemática que reduce las posibilidades de desarrollo de la actividad pesquera. No todos están dispuestos a esperar más lluvias como lo han decidido las cooperativas Unidos de la Laguna del Caimanero y Camaroneros de Aguaverde, localizadas en el municipio de El Rosario, las cuales iniciarán las capturas hasta el 10 de agosto.

Protesta. Los productores agrícolas volvieron a salir a manifestarse por la falta de pago de los acopiadores, y ayer lo hicieron en una bodega en el municipio de Navolato, en donde se encendieron los ánimos, y en la manifestación decidieron encender unas llantas afuera de las instalaciones de la empresa. Los agricultores exigen el pago por su cosecha de maíz que les entregaron desde hace muchas semanas, y es hora que no reciben el pago.