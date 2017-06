Crisis en vivienda

La vivienda es una de las carencias más urgentes que se ven en Mazatlán. Esto tiene un claro reflejo en las invasiones. Ahí, durante décadas, familias han buscado hacerse de un terreno para fincar, violentando la ley y la propiedad ajena.

Lamentablemente, las autoridades no han atenido este asunto. Se hacen de la vista gorda, dejan crecer el problema y la ciudad se ha convertido en un rompecabezas mal armado. Esto afecta sin duda en el acceso a servicios y a la calidad de vida de las personas. No ha habido en Mazatlán, un programa de vivienda serio que atienda a los sectores más necesitados. Y no se habla solamente de regalar casas, sino de gestionar para que la gente viva de manera más digna y que de paso, no afecte a terceras personas.

El mensaje que se manda al no poner orden a las invasiones de terrenos, es que en la ciudad no hay ley.