Críticas por la intención de Pável Castro

El colmo. Como si tuviera los suficientes méritos, el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, se autopropuso ante Cabildo para seguir otros tres años en el cargo. No se esperó a que terminara su periodo, el cual vence en noviembre, sino que le pretende dar un albazo a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, que por ley es quien debe proponer a Cabildo esa designación. Castro Félix dio ese paso de acuerdo con el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. No necesitaba decirlo, pero Chapman ya dio la señal. Lo primero que hizo es convocar de inmediato a sesión extraordinaria, que será hoy. Rápido, diligente, cuando le conviene. Y para más claro ayer el alcalde se abrió de capa: él apoya la ratificación de Castro Félix. Y ¡cómo no!, si está entregado a más no poder. Está más que clara la confabulación. Chapman sale con que cualquiera tiene derecho a proponer, no solo la síndica, pero ni chance dan. ¿O cuándo convocaron? De plano, ni la despistan.



Cinismo puro. Más tardó en darse a conocer la intención de Castro Félix y las maniobras del alcalde Chapman para que siga en el cargo que en venirse una cascada de críticas. Es cinismo puro, es el clamor generalizado. De hecho, esa maniobra la adjudican para que el autopropuesto para seguir en el OIC continúe de tapadera del alcalde Chapman, aunque viole la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Cuando menos es lo que consideran muchos, entre ellos el líder de uno de los grupos de Morena, Lucio Antonio Tarín, que desmenuza bien esa jugada. Tarín hace un llamado a los regidores a que razonen su decisión porque hablaría muy mal si se prestan a violar la ley. El procedimiento es que la síndica procuradora Angelina Valenzuela tiene que hacer la propuesta, y no Castro Félix autoproponerse. Algunos recuerdan que este tiene una sentencia en su contra, la de violencia política en razón de género, para que no se les olvide a los regidores.



A los tribunales. De hecho, la síndica procuradora ya la cantó: sí la mayoría de los regidores le sigue el rollo a Chapman, se va a ir a los tribunales, lo que de hecho va a pasar, según el alcalde que, a como declaró ayer, ya cuenta con los votos suficientes para sacar adelante a su alfil que desde un principio le mostró entreguismo y dependencia. La síndica procuradora Angelina Valenzuela tiene claro que la argucia que están usando es que con esa jugada pretenden ratificar y no designar, con lo que le sacan la vuelta a la ley. Pero ya los tribunales decidirán.



La toma. El líder de los precaristas Juan Sotero se quedó con las ganas de gritarle sus verdades al alcalde Chapman. En la noche del 15 de septiembre no pudo llegar abajo del balcón de Palacio Municipal porque la explanada fue tomada por los policías. El año pasado se manifestó con mantas, las cuales fueron dañadas con navaja por los principales colaboradores del alcalde. Eso sí, los señores con sus guayaberas, perfumados y bien peinados. Ahora los policías impidieron el paso. Chapman dio el Grito de Independencia sin pueblo por el coronavirus. Siempre tuvo en el acto a personal del sector salud, a quien ilusionó de que uno de ellos daría el Grito, aun a sabiendas de que violaba la ley. Al final, rectificó para mandar la señal de que es respetuoso de la ley, como si los ahomenses no lo conocieran.



Futurismo. Un desayuno convocado por el expresidente de los constructores Felipe Ibarra tuvo su interpretación política. Y es que los invitados centrales fueron Juan Pablo Castañón y Aarón Rivas, exalcalde de Culiacán. A Castañón el PAN lo contempla para la gubernatura. ¿Y Rivas?. Quién sabe, pero se ve que se anda moviendo. Por lo pronto, ayer estos estuvieron desayunando con el exalcalde panista Zenén Xóchihua, el expresidente del PRI en Ahome Aldo Prandini, entre otros.