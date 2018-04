Crónica de un fallido acto de campaña

Es sábado. Son las once de la mañana y al candidato se le pide esperar unos minutos más antes de arribar al evento.-La gente apenas está llegando-, le informa nervioso uno de sus asistentes. Luego se da la orden de detener la comitiva a unas cuadras de donde sería el acto de campaña.La reunión había sido programada a las 10:30 en la casa de Doña Armandina, una veterana líder de aquella colonia y fiel militante del partido.En el amplio patio de la casa, se habían colocado doscientas sillas, y había cincuenta más de reserva por si se ofrecía. Pero no. Todo indicaba que ya no vendrían más de las poco más de treinta personas que esperaban resignadas el inicio del acto.La dueña de la casa había puesto en una mesa varias botellas de refresco de tres litros y un garrafón de agua. Nada más. Eso decepcionó a varios de los asistentes.Por fin comenzó el evento. Había doce personas en el presídium; todas de pie: el candidato, la anfitriona, la suplente del candidato, el delegado del partido y ocho personalidades más con diversos cargos presentes y pasados, de esos que no pueden faltar nunca en el presídium de un acto político.Apenas se lograron ocupar las primeras cuatro filas. En la primera fila había cinco niños de entre seis y diez años. El resto, en su gran mayoría, eran amas de casa. Se les veía tristes y resignadas. ¿Aburridas? Alguien comentó que asistieron nomás porque se los pidió Doña Armandina, quien es muy buena gente, y siempre está cuando se le necesita.Y fue precisamente ella quien dio la bienvenida. Le aseguró al candidato que todos en la colonia votarían por él, aunque no estuvieran presentes. Que para eso habían mandado a sus mujeres y sus hijos.Luego hablaron tres más, antes que el candidato. Destacaron de éste sus capacidades y sus virtudes y dijeron que iba a ganar porque así lo decían las encuestas.Cada que terminaba una intervención, los asistentes aplaudían con desgano. No así la comitiva del candidato que, al ser más de diez, algo de ruido hacían.Mientras uno de los oradores alargaba su discurso, el candidato preguntó al delegado del partido, que tenía a su lado: “Qué está pasando?¿Por qué vino tan poca gente? ¿Qué está haciendo el partido?”-Ya no es la misma que antes, licenciado. Ya no somos los únicos. La gente ya no quiere venir a los actos del partido. Si supiera todo lo que se trabajó para que viniera esta gente-, respondió molesto el delegado.El candidato algo iba a contestarle cuando llegó el turno de su intervención. En un instante se vio rodeado por sus auxiliares de campaña, quienes le tomaron cualquier cantidad de fotos y videos.Luego de las cortesías de rigor en su discurso, el candidato dijo que quería escuchar a la gente ahí reunida y ofreció el micrófono por si alguien quería intervenir. Preguntó dos veces. Le siguió un silencio incómodo. Insistió. Nada.-A ver usted señora, se ve que quiere preguntarme algo, anímese, está entre amigos-, dijo el candidato en tono amigable. La señora tomó el micrófono y luego de unos segundos, preguntó:-¿Por qué dieron tan pocas camisetas? Yo no alcancé.