Cruceristas reactivan la economía de Mazatlán al arribar el buque “Carnival”

Los cruceristas. El arribo del Carnival Panorama se dio justo a las 08:00 de la mañana. Apenas atracó y decenas de turistas comenzaron a descender. Afuera del recinto portuario los esperaban unidades de transporte para trasladarlos a sus paseos. Unos camiones fueron abordados y salieron con rumbo a la zona rural. Otras suburban fueron ocupadas para paseos por la ciudad. Pulmonías, aurigas y taxis se disputaban a los turistas ofreciendo paseos. En la zona hotelera, en el centro histórico y el mercado municipal Pino Suárez se observó la presencia del turismo de crucero. Sin duda, estos visitantes promuevan una importante derrama económica en Mazatlán. No se trata de que un solo sector del turismo se beneficie, son varios. El transporte es uno de ellos, y con eso, los guías de turistas. Los dineros que ganan todos esos prestadores de servicios turísticos van a parar a las tiendas de las colonias populares y también, por qué no, a las tiendas de autoservicio. Sí, efectivamente el riesgo en medio de esta pandemia es alto. Pero se reduce cuando los visitantes portan sus certificados de vacunación o una copia de la prueba contra el Covid-19. Esto mismo se debe de valorar, pues si los turistas vacunados garantizan cierta seguridad para no contagiar, entonces por qué la resistencia de que a los locales se les aplique la misma medida para ingresar a lugares públicos donde los riesgos de contagios son mayores, de acuerdo con los científicos.

Como los maridos cornudos. Con la novedad de que don Jaime Montes, superdelegado en Sinaloa, no está enterado de que ya se va. El mismo Montes aseguró que lo de su “salida” es un rumor y que a él no le han dicho nada. Fíjese nada más que hasta ya se nombró a su relevo. Será Juan de Dios Gámez quien releve a Montes. Y que asumirá el cargo a partir del 1 de septiembre. Así que parece que Montes será el último en enterarse de que ya prácticamente está fuera. Pero no solamente eso. Se adelantó que tendrá que responder a una investigación por desvío de recursos precisamente para beneficiar a su amigo, “El Químico”, Luis Guillermo Benítez, en sus afanes por alcanzar la candidatura a gobernador.

No es falta de interés… Es falta de vacunas. El Gobierno puede, si quiere seguir jugando con el supuesto de que hay muchas personas que no quieren recibir la vacuna contra el Covid-19. Pero la realidad los rebasa. Ayer, frente las instalaciones del Polideportivo de la UAS, una de las sedes de las jornadas de vacunación, se manifestó un nutrido grupo de personas que exigió ser vacunado. Algunos de ellos pertenecen a los anexos de desintoxicación que operan en Mazatlán. Pero trátese de quienes se trate, son ciudadanos que también tienen derechos y necesidad de ser protegidos con las vacunas. Sí, es cierto que Sinaloa es el tercer estado del país con mayor índice de vacunados. Pero también es cierto de que faltan muchos por recibir la segunda dosis de las vacunas y también muchos otros que no han recibido ni siquiera una primera dosis.

A definir el regreso a clases. Que se sepa, ya una institución educativa fijó postura en torno al regreso a las aulas. El Instituto Cultural de Occidente (ICO), mediante una circular, informó a los padres de familia que la primaria seguirá en clases virtuales “hasta nuevo aviso”. Por lo que se refiere a secundaria y preparatoria, se proponen tres modalidades. Presencial, mixta y virtual. Y los padres de familia serán quienes decidan cuál de ellas aplicará a sus hijos.