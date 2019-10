¿Cuál es la prisa de Rocha? Apenas cayó el telón de la elección del 1 de julio del 2018, comenzó la escalada. Rubén Rocha debe saber que al convertirse en senador, es por lógica mínima un aspirante a la gubernatura. Pero al parecer, tanto a él como a su grupo cercano no le bastaba. Tenían que hacerlo sentir. Tenían que buscar cómo enviar el mensaje claro y directo de que Rocha es el próximo candidato. ¿Por qué? Bueno porque Rocha y sus cercanos saben que llegó de casualidad. Sin realizar campaña como muchos otros lo hicieron, ganó. Se montó al igual que los alcaldes de Morena sumidos en los escándalos. Al igual que los diputados locales con grandes limitaciones. De los diputados federales completos desconocidos, a la cresta de la ola de López Obrador. Y ahora tendrían que buscar cómo darlo a conocer. Acercarlo a los grupos de poder económico y político de Sinaloa. Posicionarlo e intentar legitimarlo, más allá de los votos que recibió, pero de carambola. La prisa es fortalecer su relación, con personajes y grupos que viene de sus cargos ocupados en administraciones priistas y buscar a otros. No debe extrañar la amistad y respaldo que en un momento dado podría recibir del empresario Jesús Vizcarra. Su relación no es un secreto. Al igual que su cercanía con el exgobernador Jesús Aguilar. O la relación que buscó con el empresario Joel Valenzuela, que en la campaña de Morena se alineó y apoyó. Y que recientemente fue objeto de presiones por parte de pequeños productores agrícolas que con justa razón le exigieron que cumpliera con los pagos pactados. Los encuentros sostenidos por el senador con el líder del PAS, Melesio Cuen. Encuentros que han despertado sospechas. Sobre todo porque Rubén Rocha en campaña lanzó la advertencia de que rescataría la UAS del secuestro en que la tienen. Apuntando las baterías hacia Cuen. Pero es más fuerte la casi fijación que trae Rocha por la candidatura a la gubernatura. ¿Por qué la prisa? Saben que Morena como partido en Sinaloa trajo a los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y Ahome que han demostrado hasta el cansancio su incapacidad. Los diputados locales y federales de Morena igual. Y eso, lo sabe Rocha, se le puede convertir en un pesado lastre. ¿Esa será la prisa?.

Se adelanta Sinaloa. El arrancar el Encuentro Nacional de Lectura de Escuelas Normales del país, no es cualquier cosa. Con este encuentro, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre en Mazatlán, se adelanta a los programas federales y apuntalan a nuestro estado como sede de los adelantos educativos y culturales del país. El secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, el mazatleco Juan Alfonso Mejía, sabe de la importancia que tiene el colocar a nuestro estado en la punta de lanza en los programas educativos. Juan Alfonso, con este programa de lectura en el que participan todas las escuelas normales del país, atrajo los reflectores hacia Sinaloa. El titular de educación en nuestro estado cumplió ayer dos días de intensos recorridos por las escuelas cuyas instalaciones registraron daños por la presencia de la tormenta Narda. La presencia en cada uno de esos planteles, no solo manda el mensaje de un gobierno estatal preocupado por resolver con prontitud las emergencias que se presentan, a pesar de las limitaciones y cancelaciones de los programas federales. Se trata también de un compromiso que se lleva a la práctica. Bien por “El Negro” Mejía.