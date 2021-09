Cualquier parecido con la realidad, no es pura coincidencia

Es con motivo de estas fiestas patrias que en esta columna les cuento esta pequeña historia: había una vez un pueblo lejano en el que solo había una escuela. Dicha escuela se encontraba en malas condiciones a causa de malas administraciones: las paredes se encontraban agrietadas y en necesidad de pintura, hacían falta sillas en los salones, los baños necesitaban urgente mantenimiento y los maestros no asistían a clase. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los padres de familia, la escuela funcionaba y los alumnos asistían.

Un día llegó al pueblo una nueva junta directiva que prometía transformar la escuela: garantizó la contratación de maestros calificados, aseguró que los favores y las malas administraciones se acabarían y afirmó que arreglaría la escuela; es más, construiría una completamente nueva. El pueblo, cansado de las juntas anteriores, quedó impresionado por las promesas de la nueva junta y rápidamente la eligió para dirigir la escuela.

La nueva junta directiva no tardó en realizar cambios en la escuela: se construyeron nuevas instalaciones en tiempo récord y los maestros dejaron de faltar a clase. Todo parecía ir viento en popa, hasta que un día empezó a llover con gran fuerza en el pueblo, a tal nivel que el río a las afueras de este amenazaba con desbordarse.

El problema era que la nueva escuela había sido construida justo a lado del río, por lo que si el río se desbordaba, la escuela quedaría devastada. Los padres de familia, preocupados, convocaron una reunión con el director. Sin embargo, el director les dijo a los padres de familia que no pasaría nada, que él tenía otros datos y que el río no iba a desbordarse; que no había nada de que preocuparse.

Los padres de familia, perplejos, dieron un paseo por la escuela. Fue entonces que se percataron por qué la escuela se había construido con tanta rapidez:

Por fuera, la infraestructura de la escuela se veía como cualquier otra, pero, por dentro, se veía descuidada para ser tan nueva. Las paredes se veían desgastadas y los pisos crujían por las grietas; parecía que en cualquier momento uno de los techos podría derrumbarse. Alguien mencionó que había escuchado que los maestros y coordinadores eran amigos del director y que asistían, sí, pero no estaban calificados para dar clase.

Con el cielo nublado y a falta de una respuesta sólida por parte del director, el pueblo volvió a reunirse para buscar una solución al problema: “Volvamos a la vieja escuela. No estaba tan mal, podemos repararla”, mencionó un padre de familia. Sin embargo, eso no era posible, pues el director había mandado derrumbar la vieja escuela, alegando borrar así las malas pasadas de anteriores administraciones.

“Usemos los ahorros de la administración de la escuela para reparar los daños de las inundaciones”, mencionó una madre. Pero no podían hacerlo, porque el director los había desaparecido hace tiempo, alegando que eran innecesarios.

“Hay que pedir ayuda de nuevo al director, él es bueno y nos ayudará”, apuntó un joven. Pero el director estaba muy ocupado utilizando los ahorros para fondear otros proyectos de su interés. “¿Y si pedimos ayuda al subdirector o al líder de maestros?”, preguntó un alumno. Pero ninguno de los dos estaba interesado, pues estaban muy ocupados enfrentándose para ver quién sería el nuevo director y no querían contrariarlo.

Las nubes no parecían disiparse y los habitantes del pueblo comenzaban a ponerse ansiosos. Fue entonces que se escuchó de entre la multitud la voz de una joven. “Las autoridades no nos ayudarán. Si queremos solucionar el problema, tendremos que hacerlo nosotros”, dijo la joven.

“Tienes razón”, secundó otro joven. “Somos nosotros, organizados como sociedad, los que hemos sacado adelante a nuestro pueblo, siempre”. Posteriormente, la gran mayoría asintió y decidieron ponerse en marcha.

Después de mucho esfuerzo, los habitantes del pueblo lograron construir una borda para evitar que el río inundara la escuela. Aliviados, pero cansados, los habitantes pensaron: “Ya no permitiremos cosas así. No aceptaremos más malas administraciones. No volveremos a elegir a una junta directiva como esta”.

En nuestro país, cuando existen problemas, son los ciudadanos, la sociedad organizada, la que siempre sale en auxilio de los demás. Los mexicanos somos solidarios; es así como hemos podido salir adelante a pesar de malos gobiernos, desastres naturales, crisis económicas, entre otros acontecimientos. Ciertamente, son los ciudadanos comunes que, con su trabajo y esfuerzo, impulsan a nuestro país e invitan al cambio.

Ahora, me parece que debemos prestar más cuidado a las “juntas directivas” que elegimos. Muchas veces se nos hace fácil olvidar nuestra historia y seguimos votando gobiernos que, aunque prometen ser mejores, resultan ser iguales o peores que los anteriores.

Estas fiestas patrias reflexionemos sobre si tenemos el gobierno que merecemos o si merecemos el gobierno que tenemos. Estas fiestas patrias festejemos a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos y compatriotas, porque ellos son el corazón de este país. Estas fiestas patrias vivan los ciudadanos comunes y viva la sociedad civil. ¡Viva México!