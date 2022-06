Cuando dos genios se unen

audima

El pasado 6 de junio se cumplieron 93 años del nacimiento de una de las películas más importantes y revolucionarias de la historia del séptimo arte: Un perro andaluz (1929).

Primer filme surrealista, innovó el cómo contar una historia. Creado desde la visión peculiar de dos extravagantes artistas, nació un cortometraje experimental de 17 minutos. En la dirección, Luis Buñuel (España, 1900 – 1983) y junto a él en el guion -escrito en 7 días-, el pintor Salvador Dalí (España, 1904 – 1989). Inicia con una de las escenas más memorables de todos los tiempos; un hombre juega con una navaja de afeitar mientras fuma. Después, sale a su balcón y observa el cielo de noche, cuando de pronto aparece el rostro de una mujer, seguido de la nube que traspasa a la luna y ocurre el emblemático corte de la navaja en el ojo.

¿Y cuál es su importancia? Transgredió con los convencionalismos narrativos por la presencia de la esencia del surrealismo, junto a su montaje dinámico, no lineal. En una entrevista Buñuel decía que la única regla del guion era “negar cualquier imagen que tuviera una explicación racional”. Por lo que no hay una secuencia lógica. Lo que vemos proviene del inconsciente, sueños y pesadillas, esa fue la intención de sus creadores, no rechazarían ideas al menos que no le gustaran.

Entendamos que lo visto en la pantalla no sería algo esperado por el público. En su estreno, Buñuel se sentó hasta atrás de la sala del cine y llevaba piedras en los bolsillos por no saber cuál sería la reacción del público, en donde se encontraban grandes figuras del mundo del arte como Picasso, Cocteau, Magritte y otros más; lo que vino después es historia.

Un año después, los dos artistas volverían a colaborar y realizar La edad de oro (1930), otra gran obra surrealista, pero por conflictos entre ambos terminaron su fugaz amistad que dejaría dos obras entrañables para la humanidad.