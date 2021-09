¿Cuándo es momento de ir al psicólogo?

Muchas incógnitas se presentan al cuestionarse si es momento o no de buscar ayuda profesional, sobre todo cuando se habla de algo tan subjetivo como son las emociones o las conductas “normales” en las personas dentro de una sociedad.

Algunas situaciones en la vida cotidiana generan cambios en el sentir, pensar y hacer de una persona; sin embargo, existen momentos que llevan al límite la estabilidad personal, familiar y social, siendo necesario prestar atención a las señales de alarma que nos indican cuando es el momento de buscar ayuda.

Entre ellas se puede describir cuando una persona presenta ansiedad, tristeza, frustración, pensamientos negativos, ira, somatizaciones (enfermedades físicas, reacciones en la piel, variaciones de peso, problemas respiratorios y muchos otros que existen sin una justificación médica), las cuales se experimentan de manera frecuente o intensa, llegando a afectar la rutina diaria de vida, el desempeño normal en su trabajo o escuela, causando problemas familiares o de pareja, así como dolores físicos, insomnio, falta o aumento de apetito, retraimiento y desinterés, por citar algunos ejemplos.

Siendo importante que al detectar estas situaciones en su persona o algún integrante de su familia, se considere como el momento adecuado para buscar apoyo de un profesional quien tiene las herramientas para ayudar a gestionar las emociones, acciones y pensamientos en diversas áreas, procurando buscar al especialista capacitado y con la ética de atender la necesidad o de canalizar en caso de que no esté dentro de su perfil.

A pesar de que existen algunos mitos, que poco a poco han demeritado el papel del psicólogo dentro de la sociedad, por ejemplo… “Para qué ir al psicólogo si tengo amigos”, “el psicólogo no me va a entender porque no ha pasado por lo mismo”, “yo puedo solo con mis problemas”, es necesario darle importancia a las áreas de ayuda que brinda un psicólogo, las cuales son:

Aprender a gestionar emociones, pensamientos y comportamientos.

Respetarse y hacerse respetar por otras personas.

Comprender lo que se siente, por qué y para qué.

Superar procesos de pérdida.

Paternidad compartida.

Fortalecer su autoestima.

Establecimiento de reglas y límites dentro del hogar.

Afrontar de manera positiva situaciones difíciles en la vida cotidiana (hogar, escuela, trabajo).

Exponer emociones sin temor a ser juzgado.

Ser asertivos en las relaciones y desarrollar habilidades sociales.

Superar situaciones que generan pánico, ansiedad y fobias.

Desarrollar habilidades de solución de conflicto e independencia.

Por mencionar algunas.

Es elemental comprender que un tratamiento psicológico tiene un fundamento científico enfocado en estudiar la conducta y los procesos mentales de las personas, que requiere tiempo y la participación activa tanto del psicólogo como del paciente.

Cuando una persona decide buscar ayuda, no se vuelve una decisión fácil pero sí responsable, significa que tiene una dificultad y más que ser débil, se refleja como una persona consiente y valiente con respecto a sí mismo.