Cuando la pelota pega al ampáyer

Vamos a darle una nueva repasada a la regla cuando un ampáyer que está dentro del terreno de juego es golpeado por una pelota bateada. Vamos a echarle un vistazo a la regla 5.09, que dice: La bola queda muerta y los corredores avanzan una base o regresan a sus bases, sin riesgo de ser puestos out, cuando: (f) En batazo de fair, la bola toca a un corredor o a un ampáyer en territorio de fair antes de tocarla un infielder, incluyendo al pícher, o toca a un ampáyer antes de haber pasado a un infielder otro que no sea el pícher. Regla 5.09 (f) Comentario: Si una bola bateada de fair toca a un ampáyer que está trabajando en el cuadro (infield) después de pasar rebotando más allá o por encima del pícher, es una bola muerta. Sin embargo, si una bola bateada de fair de aire es desviada por un fildeador y el pega a un corredor o ampáyer y es atrapada de aire no será atrapada legal y la bola quedará en juego.Si una bola bateada de fair pasa a través o a lado de un jugador de cuadro y toca a un corredor inmediatamente detrás del infielder, o toca a un corredor tras de haber sido desviado por un jugador de cuadro, la bola seguirá en juego y el ampáyer no debe declarar al corredor out. Al tomar esa decisión el ampáyer debe estar convencido de que la bola pasó por entre, o al lado del infielder y que ningún otro infielder tenía la oportunidad de realizar jugada con la bola; los corredores, en este caso, avanzarán si están forzados a hacerlo. Así que a estar muy atento cuando una pelota golpee a un ampáyer, y también definir si la bola fue fildeada, para poder aplicar bien esta regla.