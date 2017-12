Cuando las medallas de oro se juntan contra la de bronce

El partido soy yo, digo, él, digo, ellos. Florestán.

No cabe duda que ante el éxito obtenido por Andrés Manuel López Obrador que le ha permitido permanecer como candidato presidencial vigente a lo largo de tres campañas en las que suma por lo menos quince años de proselitismo, Ricardo Anaya ha acercado discurso y métodos a los del tabasqueño.

En cuanto al discurso, el de la renta universal para todos los mexicanos, con sus mismos argumentos: combate a la corrupción, reducción de los ingresos de toda la burocracia y recorte al gasto público, suma que da, afirman ambos, para esa pensión generalizada, que insisto, yo apoyo, pero no veo de dónde, por más cuentas que uno y otro hagan. También su fobia al priismo, declaraciones adelantadas de triunfo, control del partido, y ahora del Frente, y autodesignación de sus respectivas candidaturas presidenciales sin la menor consulta a la base ni a los órganos de gobierno de sus partidos.

Los dos utilizaron su propio dedo, el autodedazo.

Otra coincidencia es que ambos reivindican el primer lugar, ya se declaran ganadores de las elecciones del 1 de julio, y van contra quien afirman que ocupa el tercer lugar, José Antonio Meade, al que terminan, en su intento copiado de descalificar, dándole presencia y conocimiento que necesita, donde es superado por ellos.

Ya le contaba a usted que es la primera vez que veo que quienes dicen pelear por la medalla de oro, vamos, presumen ya tenerla en el bolsillo para subir a lo alto del podio, luchan contra el que aseguran que apenas alcanzará la de bronce con una serie de descalificativos y ausencia de argumento, que para eso, afirman algunos, son las campañas, aunque yo insisto que quien recurre al insulto, demuestra justamente eso: falta de argumentos.

En fin, ya veremos el rumbo que tome esta carrera cuando mañana inicien las precampañas de sesenta días.

Más que ver cómo empiezan, a ver cómo llegan a esta primera etapa que, sin duda, no la terminarán como la arrancan.

RETALES

1. ARRANQUE.- José Antonio Meade arrancará su precampaña en el primer minuto de mañana jueves en el emblemático San Juan Chamula, en un encuentro con los pueblos indígenas. Se reunirá con sectores de Chiapas y con el gobernador Manuel Velasco. Viajará hoy a Tuxtla en vuelo comercial, como ha sido su estilo;

2. BOMBARDEO.- A partir de mañana, con el arranque de esas precampañas, inicia el bombardeo de 59.7 millones de spots de los partidos, en tres mil estaciones de radio y televisión, que representan, en tiempo, 487 mil 700 horas lo que, insisto, es algo que se revierte a los partidos en lugar de utilizar ese tiempo en debates, debates y más debates; y

3. DESTAPES.- Este miércoles, a su regreso de París, el presidente Enrique Peña Nieto decidirá las candidaturas del PRI a los gobiernos de Yucatán y Guanajuato. Luego vendrá Tabasco y con el año nuevo, Veracruz y Morelos, dejando para finales de enero Chiapas y Puebla.

Nos vemos mañana, pero en privado.