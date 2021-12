Creerse al margen de la política no nos hace ajenos a ella.

Interpretación a Z. Bauman

Un día no estuvimos y un día no vamos a estar, pero hoy estamos. El tiempo, ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con la vida? Es lo mismo, lo sabemos hasta que lo sabemos.

De domingo a sábado tuvo la ciudad de Los Mochis un punto de encuentro, la Plazuela 27 de septiembre tuvo libros y lectores, historias para contar y escuchar, voces y música. Semana del año -en la estación de otoño- que se convierte en posibilidad para mirar el mundo de otra manera.

El libro es uno de los objetos más hermosos que la cultura ha producido. La 20° ocasión que la Feria Internacional del Libro de Los Mochis nos convocó. En la ceremonia de clausura el poeta y escritor Alfonso Orejel Soria expresó la satisfacción por el apoyo recibido, yo deseo que así continúe en lo sucesivo como ha sido en las 19 ediciones anteriores, se ha llegado al número 20 después de pasar por 19, cada año ha tenido sus retos, sus matices, como todo ejercicio colectivo ha tenido sus “asegunes”. Cuando los años pasen que siga conservándose el espíritu que guarda a los libros, que las historias no cesen y que la plazuela recobre su esplendor.

A propósito ¡NO ES POSIBLE! Que alguien me explique la historia del gran “brincolín”, en serio les parece adecuado usar el sitio público, la icónica plazuela, como un sitio de comercio. Una ciudad sin orden, quizá cuando Billy Chapman, de ahora en adelante para mí “el innombrable”, protestó el cargo de presidente municipal no entendió -o su mente divagaba- eso de “cumplir y hacer cumplir la ley” en nuestra democracia a eso se obliga al gobernante y quien aspira al cargo público debe saber que va a cumplir y hacer cumplir la ley. La responsabilidad de los servidores públicos no debe estar a discusión. Ahome merece mejor destino solo que, sin una ciudadanía actuante no se puede. Imaginen que no nos sujetáramos a un marco normativo, que cada quien hiciera su voluntad sin límites y cordura, la ley y el orden no es solo cultura televisiva, es el paradigma que construye sociedades.

Les pregunto a mis tres lectores ¿cómo les gustaría vivir? ¿En una sociedad polarizada donde nos veamos con recelo y desconfianza porque no nos respetamos o en una civilizada que tenga el respeto y la tolerancia como base de comportamiento?

México ocupa el lugar 15 en las economías más grandes del mundo, termina 2021 y somos ya 129 millones de connacionales. La inflación superó el 7 %, los tomates, limones y cebollas para el ceviche siguen en aumento, la carne, el pollo, el gas. No crecemos y debemos hacerlo. Los programas sociales, bandera del actual régimen no están funcionando, se atiende lo urgente pero no lo importante. Es bueno recibir apoyo, sí, pero aún mejor sería tener políticas públicas que garantizaran el acceso al sistema de salud y a medicinas. Es bueno tener becas, sí, pero orientadas con responsabilidad, evaluación y méritos. El financiamiento con bajo costo a pequeñas y micros empresas mantendría la planta laboral. No es dar por dar, es organizar a la sociedad para que con equidad se atienda a la población vulnerable y se cree una cultura económica que infiera trabajar para ganar. Los adultos mayores reciben apoyo y todos coincidimos que es buena acción, perfectible, no debe ser universal, debe priorizar, orientar el otorgamiento, tener reglas de operación que, con base en los municipios, ordenen la integración de los padrones de beneficiarios. Peeeero ¡ah! Cómo da flojera ser ordenado y cómo da miedo ser transparente. Tengamos tantita razón de ser, por favor.

Posdata. - Agradezco el apoyo solidario de Andrea y Esteban en la Feria del Libro, leímos poesía el viernes ante un público cómplice y atento mientras unas filas de bambúes guardaban los versos en sus delgadas hojas y la higuera sonreía tímida al final del corredor al escucharnos. Al final, parafraseando al maestro Sabina, “Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos, el verano acabó, el otoño durará lo que tarde en llegar el invierno”.

Pido que tengamos vida para el próximo otoño y por siempre la Feria.