Cuando no llueve les llovizna a los productores agrícolas del Valle del Fuerte y del Carrizo. Y es que cuando habían arrancado los trabajos de preparación de sus tierras con el fin de estar listos para establecer sus cultivos a partir del 1 septiembre, día en que inicia el ciclo otoño-invierno, les han llegado las precipitaciones. Ayer, en algunas zonas, a unos los agarró barbechando y a otros aplicando mejoramiento de la tierra, trabajos que fueron suspendidos por el agua. Los que están apurados son los horticultores, que son los primeros en sembrar para ganarle tiempo al tiempo, pero con las constantes lluvias parece que se van a retrasar y perdiendo dinero. Por ejemplo, algunos que están aplicando mejoramiento de suelo, pues el agua se lleva el producto, por lo que tienen que reponerlo. Y ni se diga del gasto de diésel.

Totalmente Diferente es para los productores de temporal de Concordia que se mantienen preocupados ante la escasez de lluvia que se ha registrado en la región. Esto provocó que comenzarán a sembrar tarde. Normalmente la siembra comienza desde mediados de junio y principios de julio. Ahora la planta permanece pequeña a la expectativa de que caiga abundante agua para que se desarrolle. Los campesinos siguen solicitando la creación de un espacio totalmente exclusivo para el sector agrícola para hacer las peticiones, como el impulso del programa de fertilizantes, entrega de semillas, diferentes hortalizas, entre otras. Y es que no tienen a donde acudir en virtud de que el secretario de Agricultura estatal, Jaime Montes, no ha querido abrir alguna ventanilla donde puedan ser escuchados.

Un buen respiro es el que dieron los productores de temporal del municipio de Mocorito con los apoyos entregados por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa. Apenas empezaban a aparecer las primeras plantas de cacahuate, sorgo y ajonjolí cuando la plaga del chapulín empezó a hacer de las suyas en los campos agrícolas. Sin embargo, el apoyo brindado por Abraham Bello Esquivel, presidente del Cesavesin, de una tonelada de cebo chapulinicida a productores de cultivos de temporal que han sido afectados por la plaga del chapulín les brinda un poco de tranquilidad de tantos problemas por los que están pasando. Con esta entrega se tratarán mil 200 hectáreas de cultivos de cacahuate que pertenecen a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora.

Investigadores del Ciidir aseguran que los productores agrícolas tienen que recurrir a los análisis de suelo para poder optimizar el uso de fertilizantes. No están descubriendo el hilo negro porque de todos es bien sabido que en estos momentos representa el insumo más caro en los gastos de producción. En particular, Dagoberto Armenta Bojórquez, quien está a cargo del laboratorio de Nutrición Vegetal, dice que el análisis de suelo no debe ser visto como un gasto, sino más bien como una inversión, ya que con ello se podrá aplicar un adecuado plan de fertilización. Es la mejor manera de calcular las cantidades y tipos de elementos que necesitan sus parcelas. Ya si los productores no agarran esta recomendación es su “bronca”. Van a seguir gastando de más y los tiempos no están para eso.