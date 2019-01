Cuando se falla en una apelación

Parte baja de la novena entrada, el equipo a la ofensiva se encuentra 4-5 abajo en el marcador. Con dos outs en la pizarra el bateador conecta tremendo triple, al pasar por primera base no logra tocar dicha almohadilla. Cuando regresa la pelota al cuadro, el mánager y el primera base se percataron de tal acción, por lo que le pidieron al ampáyer la apelación. El ampáyer accede. El pícher tira a la primera, pero lo hace demasiado alto y la bola va a las gradas. Para esto, el corredor de tercera base aprovechó para llegar al plato a anotar la carrera del empate. El primera base recoge y pisa la almohadilla continuando con la apelación.

El ampáyer ya no reconoce la apelación, ya que según él, “erraron” en la apelación. Por lo tanto, la carrera la contaron como válida. ¿Usted qué opina? La regla 7.10 nos indica: Si el equipo a la defensiva “falla” en su primera apelación, la petición de segunda apelación sobre el mismo corredor en la misma base no será permitida por el árbitro. (El significado “fallar” es que el equipo a la defensiva tira la bola a territorio muerto mientras hace una apelación.

Por ejemplo, si el lanzador tira a primera base para apelar y el tiro cae en las gradas, no se permitirá una segunda apelación. En este caso, la pelota no se fue a terreno muerto. Por lo tanto, tercer out y triunfo para el equipo a la defensiva. No quiero despedirme sin antes felicitar a los grandes Charros de Jalisco, ¡campeones de la LMP!